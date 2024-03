Alors que Léo Macdonald (Sébastien Delorme) et André Lapointe (Michel Laperrière) se sont récemment lancés dans une aventure périlleuse, celle de défendre un tueur en série, la fin de la saison d'Indéfendable s'annonce effrénée.

En plus de cette intrigue hasardeuse, menée par un personnage qui donne froid dans le dos, on assistera à quelques causes en parallèle, dont celle de Fabien Bergé, joué par Alexandre Landry, ainsi que celle de Me Biron (Marie-Laurence Lévesque), qui se retrouvera dans de sales draps. Elle sera d'ailleurs représentée en cour par le plus vil, Me Boileau.

En plus des procès qui se multiplieront, les avocats du Cabinet Lapointe-Macdonald-Desjardins en auront plein les bras avec des menaces et des actes de vandalisme. Les résumés des prochains épisodes parlent même d'une bombe lacrymogène qui éclatera au bureau le 4 avril prochain, trois semaines avant la finale de saison. Lapointe et Léo ne se seront jamais sentis aussi menacés.

Qui sont les responsables de cette attaque? Nous avons très peu d'éléments pour répondre à la question pour le moment, mais le partenariat de Me Legrand (Martin-David Peters) avec Jessica et le clan Renaud n'augure rien de bon...

Dans les prochaines semaines, on surveillera aussi la suite du dossier du journaliste Joachim Dufour (Mikhaïl Ahooja), qui a presque tout le service de police contre lui.

Un prochain mois qui s'annonce certainement chargé pour les avocats d'Indéfendable... et les téléspectateurs.