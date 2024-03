Cette semaine, nous avons assisté à quelques scènes impétueuses dans Indéfendable alors qu'un nouveau personnage, interprété par Stéphane Demers, a kidnappé une femme, l'a attachée sur une chaise dans la chambre de son appartement, puis l'a mentalement et physiquement torturée.

Sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont déploré le fait que ces images troublantes étaient présentées à heure de grande écoute. Bien qu'on ne voit pas les gestes de violence physique à proprement parler (on les suggère), l'intensité de la scène a de quoi traumatiser un certain public plus sensible, dénotent quelques internautes.

« Non là c’est trop! Y'é 7 pm! C’est hyper bon, mais trop intense pour cette heure non? »

« L’émission de ce soir 29 février est vraiment d’une violence inouïe. SURTOUT à 19h alors que tous les enfants sont encore devant le petit écran. VRAIMENT Déplorable 😡 »

« J'adorais cette série jusqu'à présent. Mais là, moi aussi je décroche! Il est quand même juste 19h00 pour voir une telle violence à la télévision ! »

« Non mais avons-nous besoin de ce genre de scène? Pas obligé de tout nous montrer.... Avec toute la violence que l’on subit quotidiennement, il est de très mauvais goût de présenter ces images d’une violence extrême. Ce n’est pas ici de l’éducation mais plutôt du sensationnalisme pour rehausser les cotes d’écoute de TVA. »

« Je pense vraiment à décrocher, est-ce qu’on a vraiment besoin de voir ça ? C’est horrible. »

Évidemment, pas de doute que la production d'Indéfendable s'est questionnée avant de proposer ce genre d'intrigue corrosive à ses téléspectateurs. On veut nous amener quelque part. Peut-être nous faire comprendre la réalité des avocats de la défense dans une cause aussi sordide que celle-ci? Chose certaine, la suite risque d'être intéressante.

Les téléspectateurs saluent aussi en grand nombre le travail de Stéphane Demers qui, dans un rôle de psychopathe, nous fait frissonner dans notre salon. On peut dire qu'il a réussi sa mission, même si l'intensité de son jeu devient presque, par moment, grotesque.

Mentionnons que, dès la semaine prochaine, une chasse à l'homme se mettra en branle pour retrouver celui qu'on surnomme « Le tueur de l'Ouest ». Lorsque la police lui mettra la main au collet, ce dernier voudra être représenté par Me Lapointe, au grand désarroi de ce dernier. Il rencontrera le criminel en prison avec Léo et il aura le même effet sur eux qu'il a eu sur les téléspectateurs cette semaine. C'est à ne pas manquer!

Indéfendable se poursuit, du lundi au jeudi, à 19 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.