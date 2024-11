Indéfendable : Les téléspectateurs ont une critique à formuler

Si la pub d'ALBI le Géant, collée sur la dernière séquence avant la série de publicités régulières, est acceptable, l'apparition de logos et/ou de produits dans les scènes agace de plus en plus le public. Surtout que l'on voit des logos sur les gourdes, les voitures et plus encore.

Bien que c'est peut-être plus flagrant dans Indéfendable que dans d'autres productions, la quotidienne de TVA n'est pas la seule à avoir recours à ce type de moyen de financement.

D'ailleurs, dans le plus récent épisode de Doute raisonnable, on pouvait voir distinctement que le véhicule que conduisait Charline était une KIA. Voir l'image ci-dessous.

Doit-on s'habituer à voir des mijoteuses et des cuiseurs à riz de Ricardo dans les cuisines de nos personnages préférés et les voir revêtir du Nana the Brand et du Frank And Oak? De notre côté, on se dit que si le placement de produits peut permettre de mettre en ondes des séries de meilleure qualité, on accepte à bras ouvert les livraisons spontanées de pizza Salvatoré ou les visites impromptues du technicien Vidéotron. 🤷‍♀️