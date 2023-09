Indéfendable dévoile un extrait qui donne un indice sur la réponse que vous attendez tous

La question est sur toutes les lèvres en cette rentrée télé : est-ce que Mathieu Baron sera de retour dans Indéfendable ou pas?

L'avenir de son personnage a été mis en jeu dans la finale de la première saison, alors que celui-ci s'est retrouvé au coeur d'une fusillade.

Voilà que l'équipe d'Indéfendable dévoile sur ses réseaux sociaux un indice sous la forme d'un extrait exclusif, pour les plus curieux d'entre nous.

Dans celui-ci, on voit les partenaires du cabinet Lapointe-MacDonald-Desjardins en émoi, joués par Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière, en apprenant qu'il y a eu un mort et deux blessés graves dans cet attentat.

Plus encore, on apprend que parmi les victimes se trouve un policier.

S'agit-il de Maxime Dubois?

Pour le savoir, il faudra être à l'écoute ce lundi 11 septembre 19 h à TVA.

Lisez nos impressions sur les 4 premiers épisodes de cette nouvelle saison ici.