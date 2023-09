Un tourbillon d'émotions pour le retour d'Indéfendable : Voici ce que nous pouvons vous dire

Certes, il n'est pas facile de parler de ces épisodes tout en contournant l'information qui y sera marquante. Vous attendez tous une réponse précise : est-ce que le personnage de Mathieu Baron survivra à l'attentat dans lequel il se trouvait à la fin de la première saison? Évidemment, nous ne vous le dirons pas maintenant, histoire de ne pas gâcher votre visionnement. Par contre, comme on vous le confirmait ici , il ne vous faudra que quelques secondes pour avoir la réponse lundi prochain. Et le résultat aura des ramifications dans tous les autres épisodes de la semaine.

L'automne ne sera pas beige si l'on se fie à nos créateurs de télévision. Entre les nouveautés et les grands retours, les quotidiennes ont une place de choix dans notre coeur. C'est évidemment le cas d 'Indéfendable , série avec laquelle nous pourrons renouer dès le 11 septembre à TVA. Nous avons eu l'occasion de visionner en primeur les quatre premiers épisodes de ce retour attendu, et nous pouvons vous promettre que vous ne serez pas déçus.

En même temps, l'ancienne stagiaire, maintenant avocate à part entière, aura affaire à sa première cause en solo. Une cause qui pourrait être perdue d'avance selon les dires de certains, mais qu'Inès refuse de traiter de la sorte. L'avocate s'impliquera-t-elle trop émotivement dans cette histoire de vol à l'étalage? Fait amusant, on a encore affaire à un doublé de distribution, alors qu'on retrouve dans cette cause la comédienne Sasha Migliarese, qui joue aussi dans les premières intrigues d'À coeur battant. Entre ces deux personnages, Sasha se transforme.

Léo Macdonald (Sébastien Delorme) se montre plutôt timide dans ces premiers épisodes, tout comme Me Lapointe (Michel Laperrière) qui renoue avec sa fille, de passage en ville. Si ce dernier doit avoir une relation amoureuse dans cette seconde saison, il n'en est pas question dans la première semaine. Quant à Marie-Anne (Anne-Élisabeth Bossé), elle vit des moments troubles et beaucoup d'émois. Réussira-t-elle à trouver la paix?

Enfin, nous faisons la rencontre de nouveaux personnages, dont celui de Guy Jodoin, un père de famille qui vit l'impensable. Sa réaction pourrait avoir des conséquences graves sur certains de vos personnages préférés de la série. Guy Jodoin y offre une solide performance. Il y est accompagné de la comédienne Lynda Johnson qui interprète sa femme.

Indéfendable sera de retour le lundi 11 septembre à 19 h à TVA. C'est à ne pas manquer!

Consultez ici notre calendrier de la rentrée, pour ne rien manquer de vos émissions favorites cet automne.