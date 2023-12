Nous avons eu le bonheur de visionner les premiers épisodes de la troisième saison de Doute raisonnable, qui arrivera en ondes sur ICI Télé le lundi 8 janvier à 21 h. L'intrigue, concoctée par Pierre-Marc Drouin, recommence sur les chapeaux de roues, laissant l'enquêtrice Alice Martin-Sommer dans l'eau chaude. Deux intrigues, que nous avons vues, occuperont ce début de saison, et personne ne s'ennuiera en s'y plongeant.

Le synopsis de cette nouvelle saison va comme suit : Démasquée par Fred (Marc-André Grondin), Alice (Julie Perreault) prétend traquer des agresseurs sur le web et s’enfonce dans ses mensonges. Fred n’est pourtant pas dupe. C’est dans ce contexte de marmite en ébullition, où Dorcely (Benz Antoine) doit naviguer avec doigté pour éviter que le GICCS n’implose, que se déroule la saison 3. D’autant plus qu’Alice doit mettre fin à ses activités de camgirl, et trouver un autre exutoire… lequel sera-t-il?

Du côté du GICCS, une étudiante universitaire affirme avoir subi un viol collectif sur le campus; une jeune femme est agressée pendant son jogging; une histoire explosive implique des agents de la paix et un cas en apparence classique d’abus en milieu de travail accapare nos enquêteurs. Tels sont les cas qui mobiliseront l’équipe, tandis que les fantômes d’Alice ne sont jamais bien loin.

Dans le premier épisode, Victoria Leblanc et Samuel Gauthier incarnent de jeunes adultes qui sont plongés dans une trame sur le consentement. Où commence le consentement et où se termine-t-il? Dans ce contexte, Alice prend évidemment la défense de la victime alléguée, tandis que ses collègues semblent plutôt pencher pour une histoire inventée de toute pièce pour se tirer d'un mauvais pas. Le spectateur devient alors enquêteur, tentant de comprendre les rouages compliqués de cette histoire qui dure deux épisodes. Le comédien Samuel Gauthier, qui y est excellent, nous en parlait ici.

Par ailleurs, on fait la connaissance d'un nouveau personnage joué par Pierre-Yves Cardinal, un agent immobilier au premier abord sympathique. Alice s'y intéresse, mais on sent qu'un mystère entoure cette rencontre. Les choses pourraient-elles mal tourner? Pendant ce temps, nous assistons aux témoignages de joggeuses qui se sont fait agresser pendant une course nocturne. Troublante à souhait, cette histoire vous enlèvera pour un bout, mesdames, l'envie de courir seule dans un parc. Cette histoire s'étalera sur l'ensemble de la troisième saison.

Avec Doute raisonnable, série finement écrite et réalisée habilement par Jean-Philippe Duval, nous avons affaire à une proposition fort efficace, aussi divertissante qu'utile. La trame, qui évoque des sujets souvent tabous et d'actualité, continue de faire oeuvre utile cette saison en soulevant des questions pertinentes. Pas d'ennui à l'horizon, d'autant plus que la distribution, menée par les formidables Julie Perreault et Marc-André Grondin, ne manque pas de brillance. Parions qu'à la fin de cette troisième mouture de 10 épisodes, nous réclamerons une suite! Espérons qu'elle nous soit donnée...

Doute raisonnable, une troisième saison fertile en rebondissements, à suivre dès le lundi 8 janvier à 21 h sur ICI TÉLÉ et 22 h sur ICI TOU.TV EXTRA.

Voyez des images de la saison ci-dessous.