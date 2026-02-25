Guy Jodoin ému après une belle surprise

Ce mardi, alors qu'il s'entretenait avec l'animateur Jean-Philippe Dion à Sucré givré, Guy Jodoin s'est confié sur plusieurs aspects de sa vie professionnelle et personnelle. Il en a d'ailleurs profité pour aborder sa nouvelle relation amoureuse.

Alors qu'il s'apprête à terminer son mandat d'animation pour Le tricheur, où il a officié pendant 15 saisons, la production de Sucré Givré lui réservait une formidable surprise.

À la demande de son complice de longue date Claude Legault, Mia Tinayre et JS Houle se sont présentés en coulisses du Tricheur pour lui offrir un hommage musical bien senti, sur l'air du succès « Hello » d'Adèle.

Les larmes n'ont pas tardé à poindre dans les yeux de l'animateur, qui était visiblement très ému. Il faut dire que la voix de Mia Tinayre a de quoi faire pleurer quiconque d'un peu sensible, ce qui s'est d'ailleurs passé dans notre salon ce mardi. Et vous?

Revoyez ce formidable moment en vidéo ci-dessous.

À la fin de la 15e saison, Guy aura animé 2540 épisodes, où 5 192 641$ auront été remis à plus de 700 fondations.

C'est le 15 mai que sera diffusée la dernière émission du Tricheur, qui s'annonce d'ores et déjà très émouvante.