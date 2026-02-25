Guy Jodoin s'ouvre sur sa nouvelle relation amoureuse

Guy Jodoin l'avoue lui-même : il est très discret sur sa vie personnelle dans les médias.

« Quand tu dis que t'es en amour, quand tu dis que t'es bien avec quelqu'un, on va le beurrer partout, dans les magazines, partout. Parce qu'on a un métier qui n'est pas évident. Et ce n'est pas facile pour une famille, ce n'est pas facile pour un couple. Mais laisse-moi dire que si tu faiblis et que tu n'es plus avec cette personne-là, on va le beurrer autant. On va le dire qu'il y a une rupture », a-t-il confié à Jean-Philippe Dion à Sucré Givré mardi pour expliquer ses réserves.

Lorsque l'animateur de Sucré Givré le questionne sur sa plus belle année dans sa vie personnelle, il se risque à quelques confidences : « D'avoir trouvé dans ma vie, en ce moment, quelqu'un qui me désire et que je désire, je pense qu'il y en a eu plein de beaux moments dans ma vie, mais c'est plus facile pour moi de te parler d'un moment récent. C'est ce que je vis en ce moment, qui est comme un trésor, puis on a le goût de le garder, puis j'ai le goût de le garder un peu... »

Je ne dis pas que ça va être à vie, mais on dirait que j'ai le goût de solidifier cet amour-là avant de pouvoir peut-être le partager.

Il ajoute : « Puis en même temps, j'ai un côté très secret, donc je ne suis pas porté à le crier en ce moment au monde entier, mais j'aurais le goût de le faire. Je me dis : garde ça, c'est précieux. »

Quand Guy a terminé les tournages du Tricheur le 13 février dernier, il a quitté le Québec pour une destination mystère avec son amoureuse. « Ma blonde m'a dit : "tu finis une grande étape de ta vie, je pense que ça serait bien d'aller festoyer ailleurs". Puis elle m'a offert quelque chose que j'ai accepté », lance-t-il, énigmatique.

On lui souhaite un superbe voyage avec sa douce!

Sucré Givré est diffusé du lundi au mercredi à 19 h 30 sur les ondes de TVA.