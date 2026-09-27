Guy A. Lepage sera enfin invité à cette populaire émission

Il y a de ces émissions dont on ne se lasse jamais, et qui se renouvellent constamment. Tel un vent de fraîcheur dans notre télé, le talk-show Pour une fois n’affiche guère la moindre ride, lui qui en est pourtant à sa quatrième saison. Amorcée depuis quelques semaines, la nouvelle édition du rendez-vous chouchou nous a d’ores et déjà offert de savoureux moments devant notre télé, à commencer par de croustillantes confidences provenant de l'animatrice Marie-Louise Arsenault. On en parlait ici.

Dans quelques mois à peine, à l'hiver prochain, la plateforme Public Cible nous révèle que l'animateur Guy A. Lepage se prêtera lui aussi au jeu des confidences, alors qu'il sera interviewé par un panel de quatre personnalités connues. Bien que leur identité n'ait pas encore été annoncée, on devine qu'un des membres du groupe RBO pourrait s'y trouver, question de faire ressurgir quelques pépites d'antan...

Il sera certainement intéressant de découvrir le point de vue du célèbre animateur sur sa carrière et sa vie personnelle, qu'il aborde rarement dans les médias. Se faisant assez discret, préférant braquer les projecteurs sur autrui ou se camoufler sous le couvert de l'humour, Guy A. n'aura d'autre choix que de se confier, pour une fois.

C'est à ne pas manquer cet hiver sur les ondes de Télé-Québec!

Par ailleurs, nous apprenons également que l'ancienne porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, aura elle aussi droit à un épisode spécial du populaire talk-show. Ce rare passage télévisé nous permettra de mieux connaître la femme derrière la politicienne, elle qui se confie rarement dans les médias quant à son jardin secret. À noter que l'animatrice Julie Bélanger sera également l'une des invitées à surveiller cet hiver, alors qu'on s'attend à de nombreuses confidences surprenantes et émouvantes de sa part. À vos enregistreurs!

Soulignons que le nouvel épisode, diffusé samedi prochain, mettra cette fois en vedette la lumineuse France Castel.

Pour une fois est diffusé le samedi à 20 h à Télé-Québec.