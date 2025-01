Guillaume Pineault envoie une flèche à Mélanie Maynard

Ce vendredi, le talk-show Ça finit bien la semaine effectuait son retour en ondes, après quelques semaines de pause. Pour l'occasion, le plateau s'est transformé pour souligner en grand les 15 ans de l'émission.

Plusieurs invités surprises sont ainsi apparus en studio, pour surprendre les fidèles téléspectateurs, mais aussi le duo d'animateurs Jean-Michel Anctil et Julie Bélanger. Ceux-ci étaient d'ailleurs confortablement installés dans le fauteuil des invités, en première partie d'épisode. C'est ainsi que Guillaume Pineault s'est immiscé sur le plateau, avec comme mandat d'offrir un bien-cuit pour rendre hommage aux 15 ans du populaire talk-show de TVA. Et il n'y est pas allé de main-morte, avec quelques blagues bien épicées.

Au cours de son bien-cuit, l'humoriste rappelle que Julie a coanimé Deux filles le matin avec Mélanie Maynard, « une coanimatrice un peu excentrique, imprévisible, qui avait tendance à lui voler le spotlight. Après ça, Ça finit bien la semaine avec José Gaudet. Un coanimateur excentrique qui avait tendance à lui voler le spotlight! Là, Jean-Michel Anctil... Merci d'être là, Jean-Michel! »

Ces flèches bien acérées, bien entendu empreintes d'amour et de bienveillance, ont sans surprise causé l'hilarité en studio. Il rajoute :

« Les gens pensent que Ça finit bien la semaine c'est un variété, mais en réalité, Julie, c'est une téléréalité sur toi. C'est pour savoir quelle personne est capable de travailler avec toi le plus longtemps possible! Je te l'annonce ce soir, ça va me faire plaisir d'animer avec toi l'année prochaine! »

On ne peut pas dire qu'il manque d'humour! Quand Julie lui a demandé quelle était sa principale motivation à visiter le plateau, année après année, ce dernier a expliqué, droit au but :

« C'est vraiment la vente de billets, Julie! »

Rappelons que Guillaume Pineault parcourt actuellement le Québec avec la tournée de son spectacle Vulnérable, qui a d'ailleurs été touché par un incident l'an dernier. Les détails ici. On vous invite du même coup à découvrir nos impressions de ce second spectacle solo dans cet article.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé les vendredis à 19 h, sur les ondes de TVA.