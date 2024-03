Guillaume Pineault en première à Québec : Plus qu'un show de boucane

Tout se déroulait à merveille mardi soir à la Salle Albert-Rousseau de Québec alors que Guillaume Pineault, en pleine forme, en était à la moitié de son spectacle Vulnérable devant une foule conquise. Captivés par les anecdotes savoureuses de l'humoriste, les spectateurs avaient à peine remarqué la fumée qui habillait la pièce avec de plus en plus de ténacité depuis le début de la soirée. C'est lorsque l'alarme s'est déclenchée et que le rideau coupe-feu s'est mis à descendre sur la scène qu'on a tous constaté l'opacité de l'air. Non, il n'y avait pas de feu dans l'édifice, mais il y avait là une quantité suffisante de boucane pour alarmer tout bon système d'incendie.

Le principal intéressé a habilement jonglé avec l'imprévu, prouvant à la fois ses talents d'improvisateur et la maîtrise de son matériel. Comme il se décrit comme un grand anxieux, on peut s'imaginer qu'une situation comme celle-ci n'était pas une partie de plaisir pour lui, mais il a fait preuve d'un tel contrôle, que force est de constater que ses visites chez la psy, qu'il nous décrit avec beaucoup d'autodérision en spectacle, auront porté fruit.

Comme le titre de ce nouveau one-man-show l'indique, l'humoriste fait preuve de beaucoup de vulnérabilité sur scène. Il aborde plusieurs de ses insécurités, à commencer par ses angoisses en lien avec la solitude, état qu'il a dû apprivoiser suite à sa plus récente séparation. Il énumère les solutions qu'il a explorées pour tâcher d'apaiser son anxiété, dont la couverture lourde et le cannabis, avant de se tourner vers une professionnelle compétente.

Raconteur hors pair, il nous parle aussi avec beaucoup d'éclat de ses années en tant que sauveteur et de son magasinage de matelas, tout ça sans perdre de vue sa ligne directrice. Si certains de ses collègues humoristes s'éparpillent d'une anecdote farfelue à l'autre sans unité, Guillaume Pineault, lui, reste toujours cohérent et pertinent. D'ailleurs, la conclusion s'avère d'une étonnante tendresse. Il y va de confidences sur sa famille et sur lui-même auxquelles bien des gens pourront s'identifier. Il n'est pas le premier à avoir amalgamé humour et émotion sur scène, mais il est un des rares à l'avoir fait avec autant d'aisance et de pertinence.

Même quand l'alarme d'incendie fracassait les tympans des spectateurs de la Salle Albert-Rousseau mardi soir, ils restaient sagement assis, pendus aux lèvres de Guillaume Pineault. Voilà là une preuve assez tangible du pouvoir attractif de ce deuxième spectacle.