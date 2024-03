Guillaume Pineault commente l'incident de sa première médiatique à Québec

Malgré toute la volonté des artistes à présenter un spectacle maîtrisé au quart de tour, certains événements sont bel et bien incontrôlables... Mardi, lors de la première de Vulnérable, un spectacle de Guillaume Pineault, à Québec, une sourde alarme d'incendie a retenti dans la salle, interrompant l'artiste dans son élan. Bon, une fois, on s'ajuste, ça va.

« Veut, veut pas, on a tellement pratiqué le show... On avait fait 85 rodages et une première à Montréal, disons-le, mais une chance qu'on l'a pratiqué! La première alarme de feu est partie quand je faisais mon numéro où je raconte ma première expérience avec le cannabis. "Clow!" Des jokes sur l'alarme de feu. C'est bon, on peut repartir? Je savais exactement où j'étais, quand je reprenais », nous confiait d'abord l'humoriste en entrevue.

Mais le son retentissant s'est fait entendre non pas une ni deux, mais bien trois fois! Ça, dirons-nous, c'est du sort de l'imprévisible dont il est question. Un pépin qui aurait de quoi dérouter même les artistes les plus expérimentés. Comment l'humoriste a-t-il vécu cette interruption à sa soirée importante? « Je suis content, parce que, je le savais que j'avais une capacité à improviser, mais dans ma tête, ça avait duré 18 secondes tout ça. Mais j'ai vu que le show a duré 1 h 38 au lieu d'1 h 22, alors j'ai fait ok y'a eu comme un 15 minutes à 17 minutes à se demander qu'est-ce qui se passe, à avoir le rideau pare-feu qui monte et qui redescend... » En effet, ses aptitudes à improviser lui auront bien servi. Lisez notre critique du dit spectacle, ici.

« Il y a le momentum du spectacle et là on est coupé par une alarme! Quand j'ai reparti, la troisième fois, tout ce que je me rappelle, c'est de faire, je ne sais pas si le monde ont le même feeling dans les oreilles que moi, mais j'avais l'impression, tu sais quand tu sors d'un festival de musique et que ça te sille dans tes oreilles? Bien c'était fort l'alarme. Alors je me demandais, "je parle-tu trop fort en ce moment?", "Mon micro est-tu trop proche?", "C'est-tu parce que je m'entends pas bien?" J'ai comme eu un sept, huit minutes de réajustement. Et le rideau pare-feu a bloqué au milieu. Ça n'a pas changé l'éclairage de mon décor, parce que les spots sont 100% en dessous, mais c'était pas supposé être ça. »

« En gros, je pensais que c'était à cause de la boucane du show [que les alarmes d'incendies ont retenti], mais c'est un ballon de basket qui était dans le gymnase à côté, qui est affilié au cégep, alors c'est vraiment un accident bête qui s'est passé. Les techs sont venus me voir et on m'a tout expliqué : "non non, la boucane, ça ne part pas le système d'incendie, ça part avec la chaleur... " C'est quand même intéressant, j'ai appris plein d'affaires », dit-il, rieur, retenant le positif dans sa mésaventure.

Même si ça a fini plus tard, qu'on était un mardi soir et je le sais que le monde travaille le lendemain, il y a tellement eu beaucoup de gens qui sont restés pour prendre des photos, acheter des livres, j'étais content de rencontrer le monde et le monde avait que des bons mots alors tant mieux. On dirait que ça a été bon, y'a quelqu'un qui est venu nous voir et qui nous a dit "ça l'a juste rendu encore plus vulnérable!" j'étais comme "Ouais, mais je ne le ferais pas à chaque show!"

Heureusement, le fruit de ses efforts a malgré tout été bien reçu : « Somme toute, j'étais content. On a fait trois premières médiatiques et elles ont toutes bien été, sauf le petit pépin de l'alarme de feu! » Disons simplement qu'il n'est pas près d'oublier l'accueil auquel a eu droit son spectacle Vulnérable!

La tournée de ce spectacle humain, sensible et, bien sûr, hilarant, prend ainsi son envol pour la prochaine année et demie. Trouvez une date près de chez vous, sur le site web de l'humoriste.