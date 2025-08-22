Guillaume Lemay-Thivierge a refusé de participer à ce projet télé

Marie-France Bazzo travaille actuellement sur un projet qui risque de faire couler beaucoup d'encre, et qui sera proposé sur les ondes de Télé-Québec en novembre.

En effet, elle s'attaquera bientôt à l'ère des annulations et aux personnes qui ont vu leur carrière anéantie par la polémique. « Entendons-nous, on ne parle pas de cas comme Gilbert Rozon qui est jugé en justice. On parle de cas d'allégations, on parle de gens qui seront dénoncés, on parle de Guillaume Lemay-Thivierge qui a, dans un moment de niaiserie, utilisé le mot en "n" ... ou pas. On ne le sait pas. »

Ce genre de cas-là, il est temps qu'on ait une discussion sociale.

L'animatrice et productrice espérait que Guillaume accepte de participer au projet. « J'ai travaillé très, très, très, très fort. Six heures de rencontres, trois rencontres de deux heures. Je pense qu'à un moment donné on est venus à ça qu'il dise oui pour participer au documentaire, et finalement, dans le film on le voit, on me voit au téléphone avec lui, je dis : "Écoute Guillaume, il ne reste pas beaucoup de jours de tournage, j'aimerais vraiment ça que tu participes au documentaire parce que ça a commencé, cette réflexion-là, en fait, la suite de ma réflexion a vraiment pris un tournant quand Télé-Québec a refusé de diffuser La Grande messe". » Les détails sur l'annulation de l'émission en question ici.

Je voulais vraiment revenir là-dessus avec lui. Mais, c'est beaucoup trop douloureux pour lui. On me voit au téléphone, on voit que je parle avec Guillaume, il dit : "Écoute, j'ai réfléchi, vas-y, fais ton film, je te souhaite bonne chance, mais je ne peux pas participer." »

Une personne a, par contre, accepté de participer au documentaire. « C'est dur quand même de faire un documentaire dans un contexte où tout le monde te dit non tout le temps. Mais, on a trouvé quelqu'un qui nous a dit oui, puis c'est un nom connu, puis ça va être vraiment bon. »

