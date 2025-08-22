Marie-France Bazzo fait un retour à l'animation avec un projet « explosif »

Ce jeudi, Télé-Québec lançait en grand sa programmation automne-hiver, en compagnie des nombreuses personnalités de la chaîne et des médias. C'est lors de cette journée que nous avons appris que l'animatrice Marie-France Bazzo, qui s'est faite discrète depuis quelques années devant la caméra, fera un retour sous les projecteurs pour proposer un documentaire choc, qui ne manquera pas de polariser.

En effet, dans Le grand retour des annulés, Marie-France Bazzo explore les dérives des tribunaux populaires et l’ère de l’annulation, notamment les écueils du phénomène #moiaussi, avec ses exclusions, ses scandales et ses remises en question de personnalités publiques. Alors qu'elle présentait son projet, l'animatrice confiait que c'était « le projet le plus difficile qu'elle ait eu à faire », puisqu'elle s'est butée à nombre de refus, autant de la part des annuleurs que des annulés. Par ailleurs, elle estime que le contenu « explosif » de ce documentaire ne laissera personne indifférent.

« C'est vraiment un sujet qui me tenait beaucoup à cœur », lance-t-elle d'emblée. « C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de porter parce que j'avais déjà réfléchi à ça à travers un article de La Presse. Je suis ce mouvement-là des annulés depuis un bon cinq ans. J'avais vraiment, vraiment envie de parler de ça. Et quand Télé-Québec a accroché sur l'article que j'avais publié dans La Presse, il est apparu comme évident que ça serait moi la porteuse du ballon, parce que c'est vraiment mon sujet. »

Donner la parole aux deux côtés, à la fois des annulés et des anuleurs, ce n'est pas courant.

« Il faut entendre les deux parties », martèle-t-elle. « Parce qu'il le faut, cinq ans après ce mouvement-là qui nous a vraiment fait avancer, qui a changé des choses dans la société, aussi bien dans les cas d'annulation - dans les cas du #metoo, des annulations sexuelles - que dans les annulations idéologiques, comme des questions de racisme, des questions dans les universités. On a beaucoup appris, on a progressé, on a changé nos comportements, et c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas encore la vraie conversation sociale là-dessous, et il est temps qu'on l'ait. Donc je pense qu'il faut, et si on veut l'avoir, il va falloir écouter les deux parties. »

Elle précise toutefois : « Entendons-nous, on ne parle pas de cas comme Gilbert Rozon, qui est jugé en justice. On parle de cas d'allégations, on parle de gens qui se sont dénoncés, on parle de Guillaume Lemay-Thivierge qui a, dans un moment de niaiserie, utilisé le mot en « n » ... ou pas, on ne sait pas. »

Ce genre de cas-là, il est temps qu'on ait une discussion sociale.

Alors que l'animatrice se butait constamment à des refus, elle a enfin trouvé une personne « annulée » qui a voulu témoigner, bien qu'elle préfère taire son identité pour le moment : « On a trouvé quelqu'un qui nous a dit oui, puis c'est un nom connu, puis ça va être vraiment bon. »

Elle poursuit : « Ces rencontres-là ont vraiment nourri ma réflexion. Et ce qui apparaît, c'est une affaire qui m'a vraiment beaucoup frappée et bouleversée aussi bien pour les filles qui annulent, dans le cas de #MeToo, que les gars annulés. Et les gars annulés, je ne sais pas si c'était des gars, mais ça aurait pu être des filles, dans un contexte universitaire ou dans un contexte de racisme. Se faire accuser de racisme. Tous ces gens-là ont pensé au suicide. »

En outre, la directrice de l'École nationale de l'humour, Louise Richer, et le directeur des finissants, François Tousignant, participent au documentaire pour expliquer les mesures mises en place dans leur établissement pour sensibiliser. Marie-France Bazzo a aussi récolté les commentaires d'une analyste d'image, Manon Genest, dans une firme qui aide les personnes qui se retrouvent au centre d'une polémique, de même que ceux de la psychologue Rachida Azdouz. Voilà une proposition qui promet de faire beaucoup de bruit, et qui nous invitera à nuancer nos positions.

Le documentaire Le grand retour des annulés, d'une durée de 60 minutes, sera présenté le 10 novembre prochain à 20 h sur les ondes de Télé-Québec.