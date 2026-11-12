Gregory Charles pleure son amie aux Enfants de la télé

Cette semaine, Gregory Charles était la tête d'affiche des Enfants de la télé et nous avons eu droit à une émission forte en émotions. Si on a pu notamment se réjouir d'en apprendre un peu plus sur les dessous de l'émission Chambre en ville, Star Académie et sur une séance de photo plutôt cocasse avec Marc Hervieux, on a eu aussi droit à des moments fort émouvants.

Quand André Robitaille a proposé un extrait de l'émission Les Débrouillards, que Gregory animait avec son amie Marie-Soleil Tougas dans les années 90, l'invité spécial est devenu très émotif.

« En 1997, le 10 août, Marie-Soleil est décédée et il y a quelque chose qui s'est arrêté à ce moment-là », a d'abord rappelé l'animateur. À ce moment, Gregory avait la gorge nouée par l'émotion et des larmes coulaient sur ses joues. On peut comprendre qu'il était troublant pour lui de replonger dans le souvenir de cet accident tragique de Cessna qui lui a arraché son amie pour toujours, alors qu'elle n'avait que 27 ans.

C'est pas juste, ... c'est pas juste.

Après quelques secondes, il a réussi à préciser sa pensée. « Y'a à la fois, un sentiment de culpabilité, ... je n'ai rien à voir avec son accident, mais y a un sentiment de culpabilité d'être encore là alors qu'elle, elle est partie, et y'a un sentiment de responsabilité d'être à la hauteur de ce qu'on pensait être à ce moment là et ce qu'on pensait être dans la vie aussi. »

Ça m'a assommé, ça m'a vraiment assommé qu'elle parte.

Le virtuose de la musique a ensuite parlé de la composition de sa chanson « I Think Of You », écrite suite à cette immense perte. « Y a au moins ça, la musique permet d'exprimer ce qu'on ressent. »

Marie-Soleil, c'était comme ma soeur.

Louise Deschâtelets et Francis Reddy, les invités alors présents sur le plateau, ont eux aussi partagé des moments marquants qu'ils ont vécu avec la talentueuse comédienne.

Parmi les segments forts de l'émission, il y a eu un hommage rendu aux parents de la tête d'affiche, et sa fille, Julia Charles, qui a joué au piano un air écrit spécialement pour son papa. Somme toute, tout ce qui s'est dit sur la puissance de la musique s'est avéré absolument inspirant.

On peut dire que de voir Gregory à ce point vulnérable a été extrêmement touchant.

Cet épisode des Enfants de la télé est disponible en rattrapage sur ICI Tou.tv.