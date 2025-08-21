Grand Bien-Cuit 2025 : Patrice L'Écuyer se fait écorcher par ses amis

Le premier Grand Bien-Cuit de cette édition 2025 débutait par un hommage corrosif à l'animateur et comédien Patrice L'Écuyer. Virginie Fortin animait la soirée. Celle-ci connaissait bien la victime de ce barbecue puisque, lorsqu'elle était enfant, son père, Bernard Fortin, et Patrice ont fait une tournée pour le spectacle Merci beaucoup et la petite Virginie se promenait dans les coulisses, admirant avec beaucoup d'ardeur le collègue de son papa. Elle a livré un premier monologue grinçant qui a donné le ton à cette soirée qui allait être toute sauf tendre. Voyez un extrait au bas de l'article.
Bien que chaque invité apporte son grain de sel à la fête, il y a toujours des thèmes récurrents dans ce genre d'hommage inversé. Les sujets préférés des rôtisseurs en cette soirée dédiée à Patrice L'Écuyer ont été les nombreux quizz qu'il a animé, son immense cave à vin, sa fossette sur le menton et le spectacle d'humour qu'il s'apprête à lancer après 32 ans d'absence sur scène.
Gaston Lepage, le meilleur ami et « jumeau cosmique » de Patrice, a lancé les hostilités. Si le comédien n'a pas l'expérience de certains de ses collègues pour livrer un numéro d'humour décapant de dix minutes, il a joué le jeu avec panache. Et, il faut dire qu'une blague vulgaire dans la bouche de Gaston Lepage est encore plus drôle que dans celle de Jean-François Mercier. Ce dernier a été aussi très bon, mais on s'attend davantage à des gags de fesses par le Gros cave que par l'animateur de Relevez le défi.
Il m'a tellement liché le cul que j'ai dit : "Tiens un bidet avec des yeux bleus. - Gaston Lepage
Patrice L'Écuyer, c'est le zucchini de l'humour : pas de graine, pas de goût et c'est toujours gênant de se présenter à l'urgence avec ça dans le cul. - Jean-François Mercier
Guylaine Tremblay, aussi une très bonne amie de l'hommagé, avait pour sa part une des partitions les plus décapantes de la soirée. Elle a décoché ses flèches avec une telle telle précision que son conjoint d'Unité 9 ne pouvait de se tordre de ses nombreuses invectives. Anne-Elisabeth Bossé a aussi offert une performance remarquable, tout comme le duo Dominic et Martin qui a été la deuxième victime préférée des panélistes, après Patrice. Il faut dire que dans ce genre de spectacle, tout le monde y passe. Les attaques ne sont pas uniquement dirigées vers l'invité principal, mais aussi vers les rôtisseurs. Au troisième rang des souffre-douleurs de Juste pour rire, on retrouve Sam Vigneault, un humoriste de la relève qui assurera la première partie du nouveau one-man-show de Patrice. Son look vestimentaire, sa moustache et surtout le fait que personne ne le connaît a beaucoup inspiré les auteurs.
T'es tellement beige, à côté de toi, Stéphane Bureau a l'air d'une drag queen. - Guylaine Tremblay
Pour sa part, Véronique Claveau est venue parler des nombreux Bye Bye auquel il a participé. En plus du monologue habituel, elle a interprété quelques extraits de chansons de Céline Dion auxquelles les paroles avaient été modifiées. Elle a eu droit à une ovation debout pour cette nouvelle démonstration de sa grande puissance vocale.
Guy Jodoin avait, pour sa part, créé quelques petites vidéos complètement décalées pour rendre hommage à son ami, mais ce qui est encore plus décalé c'est que Guy s'est présenté en personne à la fin du spectacle seulement pour dire : « Oh, je pensais que c'était une soirée pour Patrice Robitaille. Désolé. » C'est tout. Il s'est déplacé que pour ça.
Les Grands Bien-Cuit seront présentés à TVA cet automne.