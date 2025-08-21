Grand Bien-Cuit 2025 : Patrice L'Écuyer se fait écorcher par ses amis

Le premier Grand Bien-Cuit de cette édition 2025 débutait par un hommage corrosif à l'animateur et comédien Patrice L'Écuyer. Virginie Fortin animait la soirée. Celle-ci connaissait bien la victime de ce barbecue puisque, lorsqu'elle était enfant, son père, Bernard Fortin, et Patrice ont fait une tournée pour le spectacle Merci beaucoup et la petite Virginie se promenait dans les coulisses, admirant avec beaucoup d'ardeur le collègue de son papa. Elle a livré un premier monologue grinçant qui a donné le ton à cette soirée qui allait être toute sauf tendre. Voyez un extrait au bas de l'article.

Bien que chaque invité apporte son grain de sel à la fête, il y a toujours des thèmes récurrents dans ce genre d'hommage inversé. Les sujets préférés des rôtisseurs en cette soirée dédiée à Patrice L'Écuyer ont été les nombreux quizz qu'il a animé, son immense cave à vin, sa fossette sur le menton et le spectacle d'humour qu'il s'apprête à lancer après 32 ans d'absence sur scène.

Gaston Lepage, le meilleur ami et « jumeau cosmique » de Patrice, a lancé les hostilités. Si le comédien n'a pas l'expérience de certains de ses collègues pour livrer un numéro d'humour décapant de dix minutes, il a joué le jeu avec panache. Et, il faut dire qu'une blague vulgaire dans la bouche de Gaston Lepage est encore plus drôle que dans celle de Jean-François Mercier. Ce dernier a été aussi très bon, mais on s'attend davantage à des gags de fesses par le Gros cave que par l'animateur de Relevez le défi.

Il m'a tellement liché le cul que j'ai dit : "Tiens un bidet avec des yeux bleus. - Gaston Lepage

Patrice L'Écuyer, c'est le zucchini de l'humour : pas de graine, pas de goût et c'est toujours gênant de se présenter à l'urgence avec ça dans le cul. - Jean-François Mercier

