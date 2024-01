Gino Chouinard et Guy Jodoin offrent un moment savoureux à Salut Bonjour

Vendredi matin, Gino Chouinard recevait Guy Jodoin à Salut Bonjour afin de parler de la 13e saison du Tricheur.

Pendant que Charles-Antoine Sinotte parlait de la guerre en Israël, on a pu entendre un éclat de rire puissant derrière lui. Celui-ci provenait de l'animateur et son invité.

« On s'excuse, on a ri un peu trop fort pendant la fin de ton bulletin de nouvelles. Quand Guy Jodoin est là, on rit souvent », indique Gino Chouinard à son confrère.

Les deux amis se rappelaient des souvenirs. Ils ont d'ailleurs partagé l'histoire de leur première rencontre avec les téléspectateurs :

« Faut que les gens sachent », lance d'abord Guy Jodoin. « La première fois qu'on s'est rencontré, tu étais à Salut Bonjour Québec. On avait pris un ballon de vin rouge, c'est comme bocal de poisson, mais rempli de vin rouge et on avait chacun notre bocal. »

« J'ajouterais qu'on n'en avait pas juste pris un », enchaîne Gino Chouinard. « Tu sais que c'est la première fois de ma vie que je suis rentré au travail un peu éméché. »

« Tu es venu me reconduire dans le spa et là tu as dit : "je vais aller me coucher parce que dans trois minutes, genre, à peu près, je me lève" », poursuit l'interprète du Capitaine Charles Patenaude.

« Faut que les gens sachent un truc », renchérit l'animateur. « J'étais au restaurant en train de travailler vers 19 h et tu es rentré dans le restaurant, qui était le passage vers le spa - tu étais en robe de chambre - pour me dire bonjour. Et, 5-6 heures plus tard, je suis allé te reconduire dans le spa. »

Les deux vieux amis éclatent alors de rire.

Guy Jodoin poursuit : « Le lendemain, je me suis réveillé et je me disais : "pauvre Gino, il ne sera pas là". J'ouvre la télé et tu es là, frais comme une rose. »

« Je le sais, quand je t'ai vu arriver sur le plateau vers 8 h 30, tu es venu me saluer en arrivant, et je t'ai dit : "Guy Jodoin : pu jamais" », ajoute son ami.

« Tu te souviens ce soir-là, on s'était dit : "ce serait l'fun que tu me donnes des mots à dire pour mon entrevue". Tu m'avais dit genre : "La Ribouldingue" et le lendemain, tu me dis, comment s'est passé ta soirée : "Ah, tu sais, La Ribouldingue..." Je passais des mots. On était rendu au 4e niveau. »

Gino Chouinard conclut l'anecdote en disant : « C'est probablement la seule fois où je suis rentré au travail et que je n'avais peut-être pas les sens assez éveillés pour exécuter ce que j'avais à faire ».

Un moment savoureux de l'émission matinale!

Mentionnons que Guy Jodoin recevra au Tricheur la semaine prochaine l'ancienne gang de l'émission culturelle Flash. On nous promet énormément de rires et de surprises.