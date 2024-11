Ginette Reno se confie sur ses récents ennuis de santé

Ce vendredi soir, la grande dame de la chanson Ginette Reno était à Ça finit bien la semaine. La chanteuse de 79 ans a profité de son passage sur le plateau du talk-show de TVA pour aborder l'état de sa santé, elle qui a dû affronter ces dernières années plusieurs soucis et faire face à de multiples interventions à l'hôpital.

Elle confie :

« Je suis stable, instable je pense, en ce moment. En plus, il faut accepter que je suis à un an et demi de mes 80 ans! J'ai eu trois opérations depuis deux ans. J'ai eu quelques traumatismes. Le dernier, c'est les intestins, on m'a enlevé un bout, puis ça a pris six heures l'opération. Donc je suis encore en convalescence, mais à part de ça, je suis vivante! »

De ces défis est née une chanson, « Le bon côté du ciel », que Ginette partage avec l'artiste Vladimir Kornéev. On vous en parlait d'ailleurs ici. L'oeuvre témoigne d'un certain détachement de l'interprète de « L'essentiel » face à la vie. Elle raconte :

« C'est un peu ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je vis ça, moi, le bon côté du ciel. Parce qu'avec toutes les opérations, j'ai vu la souffrance des gens. [...] J'ai dit : "Qu'est-ce qu'on fait maintenant?" On se détache. Là, je suis en train de me détacher tranquillement de la vie. [...] Le détachement, le lâcher-prise, l'acceptation. Moi, j'ai 6000 livres chez nous. J'en ai dans toutes les pièces, même dans la chambre de bain!

Je regardais mes livres et je disais : "T'as-tu assez voulu comprendre?" Tellement, moi toute ma vie je me promène avec une loupe et je veux comprendre. Pour comprendre qu'il y a ben des choses que je ne comprendrai jamais. »

De franches et sages remarques de la part de Ginette, qui est toujours très généreuse en confidences à chacun de ses entretiens. Celle-ci aura d'ailleurs de nouveau l'occasion de se dévoiler prochainement, dans un documentaire qui s'annonce prometteur et dont elle est la tête d'affiche. Les détails ici.

Le talk-show Ça finit bien la semaine est diffusé le vendredi à 19 h, sur les ondes de TVA.