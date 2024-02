Ginette Reno honore un artiste international avec qui elle a récemment collaboré

Plus tôt aujourd'hui, Ginette Reno signait avec bienveillance une courte publication sur ses médias sociaux pour annoncer une excitante nouvelle, le passage à Montréal d'un artiste qu'elle respecte grandement: Vladimir Korneev. En effet, il y a quelques mois, la chanteuse a enregistré une chanson intitulée « Le bon côté du ciel » en duo avec ce chanteur lyrique aux aptitudes vocales hautement diversifiées. L'œuvre a d'ailleurs été faite en collaboration avec Jacques Veneruso, le producteur et auteur-compositeur de Céline Dion. Ce titre s'est également retrouvé sur le dernier album de Ginette, C'est tout moi, qui a remporté le Félix du meilleur album.

Le statut Facebook se lit comme suit :

« Il y a quelques mois j’ai eu le plaisir d’enregistrer la chanson ‘Le bon côté du ciel’ en duo avec un chanteur exceptionnel, Vladimir Korneev pour mon nouvel album.

Nous vous dévoilerons bientôt les images de ce duo, mais en attendant je vous invite à le découvrir sur scène dans son spectacle hommage à Edith Piaf, une de mes chanteuses préférées.

Vladimir est en concert du 8 au 14 février à la Cinquième salle de la Place des Arts et je me réjouis de le voir à nouveau (placedesarts.com)

A bientôt

Ginette »

Cette série de spectacles intitulée La Vie en Piaf, qu'il offrira cette fois aux Montréalais, du 8 au 14 février, revisitera les grands classiques de Piaf : « C'est la rencontre de la grande musique et de la musique populaire comme un langage universel qui nous relit tous », dit la production à propos de cet hommage unique. En grand titre de critique du spectacle, on peut apercevoir le nom de Ginette Reno, accompagnant une citation très flatteuse à l'égard de l'artiste: « Vladimir est d'une grande rareté. Il chante. Il danse. Il joue non seulement du piano, mais il joue aussi au cinéma, c'est un grand acteur. J'ai été conquise depuis que j'ai fait sa rencontre et chanté avec lui, il est vraiment extraordinaire! »

Ce chanteur de 37 ans avec qui Ginette s'est associée, d'origine géorgienne et qui a grandi en Allemagne, a été reconnu par la presse canadienne comme « l'une des plus grandes voix d'Europe ». Également acteur, Vladimir Korneev s'est taillé une place un peu partout sur le continent voisin dans des films et séries à succès, en développant parallèlement sa carrière musicale. Ce n'est qu'en 2022 qu'il s'est produit pour la première fois en Amérique du Nord et son talent n'est pas passé inaperçu de notre côté de l'océan. S'il vous dit quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a récemment chanté auprès de Mario Pelchat, Marie-Josée Lord et Patrick Bruel pour le spectacle de Noël à succès Parapapam en décembre dernier. Il s'est aussi produit précédemment au Québec avec l'Orchestre Philarmonique du Québec, puis dans des concerts avec orchestre à la Maison symphonique de Montréal. Il est également signataire de nombreux albums. Nous n'avons certainement pas terminé d'entendre parler de ce talent brut!