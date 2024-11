Ginette Reno vous invite dans son intimité pour une rencontre bien spéciale

Ce samedi 30 novembre, André Robitaille vous convie à une rencontre avec l'une de nos plus grandes chanteuses du Québec, sinon la plus grande, Madame Ginette Reno. Dans une émission spéciale intitulée Ginette Reno plus qu'une chanson, la prestigieuse invitée nous fait le plaisir de nous offrir une incursion dans son intimité, dans sa maison, pour une rencontre où authenticité et sincérité sont au rendez-vous.

Fidèle à elle-même, Mme Reno se montre des plus spontanées en répondant aux questions, pas toujours faciles, de l'habile maître de cérémonie. Entre les murs de la maison de Ginette Reno, ou devant la demeure qui a été le théâtre de la maltraitance qu'a subie l'interprète dans sa jeunesse, les téléspectateurs pourront en apprendre encore plus sur cette artiste qui a marqué notre paysage culturel québécois, à tous les tournants de son immense carrière.

Ponctué de déclarations surprenantes, de silences complices et d'images d'archives, cet entretien s'avère d'une immense beauté et agit comme un véritable testament pour l'artiste qui ne s'avoue pas encore vaincue, malgré certains problèmes de santé. « Non, je n'ai pas fini », indique-t-elle en fin d'entrevue, en se montrant plus que positive sur la suite de son parcours.

En abordant son enfance difficile, sa foi, sa famille, sa carrière inspirante et ses peurs qui l'ont empêchée de se faire connaître à l'international, cette grande dame fait la démonstration qu'elle est toujours habitée par cet inébranlable feu sacré qui nous bouleverse toujours autant.

Évidemment, vous la verrez émue, songeuse, mais vous la verrez aussi chanter, dans une séquence qui boucle la boucle de belle manière. Une jolie idée d'André Robitaille, qui aura su tirer le meilleur des moments qu'il a pu passer avec la chanteuse, à l'ombre des regards.

C'est à ne pas manquer!

Ginette Reno plus qu'une chanson sera diffusée sur ICI TÉLÉ le samedi 30 novembre à 19 h et sur ICI ARTV le dimanche 27 avril 2025 à 19 h. L'entrevue est déjà offerte en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.