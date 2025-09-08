Accueil
Gildor Roy réagit à la haine que Sébastien Delorme et sa conjointe ont reçue

« Il y a une chose que je veux dire. »

Image de l'article Gildor Roy réagit à la haine que Sébastien Delorme et sa conjointe ont reçue
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Sébastien Delorme a reçu beaucoup de messages haineux sur les réseaux sociaux en raison de sa relation amoureuse.

De passage à l'émission On va se le dire, alors que le sujet de la différence d'âge dans un couple était abordé, Gildor Roy a pris la parole afin de défendre son ancien confrère de District 31.

« Il y a une chose que je veux dire. Je vais le nommer en plus : Sébastien Delorme. Sa blonde est ben jeune et le monde en fait un gros plat parce qu'il est sur Instagram et il fait des posts et tout ça. Mais, probablement qu'ils s'aiment pour le vrai, alors on peut-tu leur c*lisser patience! C'est ce que je pense de ça. »

En entrevue avec nous récemment, Sébastien Delorme déplorait la situation, avouant que son amoureuse et lui avaient vécu des moments difficiles en lien avec cette vague de commentaires haineux. « Au début, c'était plein de commentaires désobligeants, méchants sur la différence physique, sur la différence d'âge. Pour ma part, j'ai un peu plus d'habitude, mais pour ma copine… »

Rappelons que l'acteur a abordé légèrement sa relation en entrevue cet été à Sucré salé. Voyez ce qu'il a dit ici.

À noter qu'On va se le dire est de retour en direct du lundi au jeudi à 16 h.

Informations complémentaires

