Gildor Roy explique pourquoi il ne peut pas se regarder à la télé

Il ne reste que quelques jours avant de renouer avec Gildor Roy, qui fait un retour au petit écran dans un nouveau projet signé Luc Dionne, Dumas.

Dans la série, Gildor Roy interprète Jean Dumas, un enquêteur bourru, taciturne, impulsif et sans filtre. On le retrouvera d'ailleurs rapidement au coeur d'un drame qui viendra bouleverser sa famille et les employés de sa firme d'enquêtes privées.

Lisez nos impressions sur la série juste ici.

Rencontré lors du visionnement de presse, nous avons demandé à Gildor Roy comment il avait trouvé les premiers épisodes. Sa réponse n'a pas manqué de nous surprendre :

« Je me serais peut-être enlevé la vie si j'avais vu le visionnement avec vous autres. Ça me rend fou », a-t-il lancé, en riant.

Le comédien laisse d'ailleurs entendre qu'il aurait sans doute changé de vocation s'il avait dû se regarder : « Je ne serais probablement pas ici. Je serais parti. »

Il explique : « Parce que je ne me trouve pas bon. Je vois juste les défauts. Par contre, je trouve mes partenaires bons. Ça compense un peu. »

Nous ne pouvons qu'être en désaccord avec ce formidable interprète, capable de nous faire vivre toutes les émotions dans chacun des épisodes qu'il nous donne.

D'ailleurs, dans Dumas, Gildor Roy fait de son personnage un être attachant, malgré ses défauts plus qu'apparents. Pour y arriver, il faut certainement avoir un grand talent!

Lors de la rencontre de presse, tous les comédiens présents ne tarissaient pas d'éloges envers Gildor Roy, qui est, selon eux, un formidable capitaine de navire.

De son côté, Gildor Roy envisage le travail en équipe avec beaucoup de plaisir : « Moi, je ne crois pas à la création dans la souffrance. C'est dense ce qu'on fait. C'est compliqué. Ce n'est pas évident. Marie-Lyne, c'est sa deuxième job d'actrice. On a de jeunes actrices qui sont incroyables. Moi, je me suis dit que la série s'appelle « Dumas », c'est moi qui fais « Dumas », donc ça va être le fun. Je veux que le monde ait du fun. On rit beaucoup. On fait nos journées... Il y a même une couple de fois qu'on a fini avant la fin. »

C'est à ne pas manquer, à compter du lundi 9 septembre à 20 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode sera aussi déposé en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv chaque semaine.

