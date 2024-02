Geneviève Schmidt révèle une information intéressante pour les mordus de STAT

La comédienne Geneviève Schmidt a partagé sur ses réseaux sociaux une photo du scénario d'un épisode de STAT.

On constate alors que l'équipe en est à son 125e jour de tournage sur 150.

« Oh! Ça achève.... 🤯 », écrit l'actrice.

Comme STAT est tourné en semaine, du lundi au vendredi (de 7 h 30 à 18 h 30 si on se fie aux informations sur la feuille de route de l'interprète d'Isabelle Granger), on peut s'imaginer que les vacances estivales des comédiens et de l'équipe technique débutera autour du 22 mars.

Rappelons que plusieurs téléspectateurs espèrent que, d'ici la finale de saison, nous ayons plus d'informations concernant la mort de François et la raison de la présence de Jacob dans son appartement le jour de son décès. L'autrice permettra-t-elle à son personnage de rencontrer son père, un agent secret, et ainsi guérir des blessures d'enfance?

