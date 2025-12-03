Geneviève Schmidt annonce une grande primeur concernant STAT

La 4e saison de la série à succès STAT, qui a vu cet automne être au cœur d’un grand changement dans sa programmation, est d’ores et déjà sur le point de boucler ses tournages.

Ce mercredi marquait en effet la dernière journée de Geneviève Schmidt sur le plateau, elle qui interprète Isabelle Granger dans l’émission. Par l’entremise d’une série de stories publiées sur sa page Instagram, la comédienne a dévoilé que le 3 décembre 2025 marquait la 94 journée de tournage sur 96, et qu’il s’agissait de sa dernière journée de jeu pour la 4e saison.

Mentionnons au passage que ce n’est qu’au début du printemps prochain que nous pourrons voir ces images. Seulement, la série ayant évolué au format hebdomadaire, plutôt que quotidien, comme c’était le cas auparavant, les comédiens ont une plus grande disponibilité dans leur horaire, avec pour incidence des tournages moins longs.

Par ailleurs, Geneviève Schmidt termine sa publication en laissant un indice fort révélateur quant à l’avenir de la série médicale de Radio-Canada, en inscrivant :

« Bisous à toute l’équipe. Saison 4 fut intense. Watch out la saison 5 … … »

Il n’est pas étonnant que la chaîne souhaite renouveler STAT pour de nouveaux épisodes, alors que le public est toujours autant au rendez-vous, curieux de découvrir les derniers rebondissements du personnel du centre hospitalier le plus couru en ville. En outre, à propos de cette saison hors du commun, qui a été chapeautée par Julie Perreault, elle écrit, en hommage :

« Elle a fait des miracles. Elle est ultra travaillante. Elle est reconnaissante de nos efforts. Elle respecte les textes. Elle tient l’équipe à elle-seule. Elle pleure derrière l’écran. Elle veut le meilleur pour le public. Elle veut que les acteurs brillent. Elle est une grande ricaneuse. Bravo DJOULIE. Tu as opéré la saison 4 avec habileté. »

Bien que nous attendrons évidemment une confirmation officielle de la part du diffuseur, il va sans dire qu’en raison de la popularité florissante du feuilleton, nous ne sommes point au bout de nos peines au sein de l’hôpital St-Vincent, qu’on souhaite conserver dans nos habitudes télé pour encore quelques années.

Puis, à propos des épisodes 13 à 24, qui seront diffusés l’hiver prochain, Geneviève promet que nous serons « bouche bée », rien de moins! Chose certaine, ce sera à confirmer dès le mardi 6 janvier 2026, à 20 h, date à laquelle la série reprendra les ondes d’ICI Télé.

Rappelons que la finale de mi-saison, présentée la semaine dernière, aura laissé le public pantois, avec un moment qui a particulièrement fait réagir. Les détails ici.