Gaston Lepage fait une déclaration étonnante et touchante à Bonsoir bonsoir

Bonsoir Bonsoir proposait ce jeudi la dernière édition de Jase Jase de la saison.

Pour l'occasion, Jean-Sébastien Girard avait réuni Louise Deschâtelets, Gaston Lepage, Jean-Luc Mongrain et Liza Frulla pour parler du vieillissement.

Gaston Lepage a tenu un discours à la fois étonnant et touchant. Il a mentionné que lors du décès de son grand ami François Guy en 2023, il avait dit aux personnes présentes lors de sa soirée hommage qu'il était impératif de prendre une décision collective de « ne plus mourir ».

« D'abord, parce que ça fait trop de peine à ceux qui vivent », dit-il d'abord. « Ceci dit, si vous voulez mourir, je vais aller à vos funérailles. [...] Mais moi, je ne veux pas mourir. Et je prétends que je ne mourrai pas. »

Il ajoute : « Je me vois, moi, très bien, luncher ensemble à "Bonsoir bonsoir les vieux" quand on aura 100 ans ».

Gaston Lepage est persuadé qu'il mourra très vieux puisque beaucoup de gens dans son entourage sont décédés à plus de 100 ans.

Il y a quelque chose de profondément beau et émouvant dans le discours utopiste de Gaston (qui sera bientôt au générique de la série la plus populaire de la télé). Voyez un extrait ci-dessous.

Vous pouvez reprendre l'émission complète sur ICI.TOU.TV.

Rappelons qu'il ne reste plus qu'une semaine à cette 8e saison de Bonsoir bonsoir. L'émission spéciale de la rentrée de Radio-Canada sera présentée jeudi prochain.