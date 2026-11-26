Alors que Crave et Noovo dévoilaient une première joueuse il y a plus d'une semaine, voici que Fred Robichaud confirme à son tour sa participation à une populaire téléréalité.

En effet, l'animateur d'Occupation Double fera le saut du côté des joueurs le temps de participer à la prochaine saison de Big Brother.

Il rejoint ainsi la comédienne Ève Landry, dont la participation avait déjà été confirmée.

Comme on le sait, la 7e saison de ce populaire jeu mélangera des personnalités bien connues à des personnes du public, nous offrant du même coup un véritable vent de fraîcheur.

Voyez ci-dessous l'annonce de Fred Robichaud.

De passage cette semaine sur le plateau d'On va se le dire, l'animateur avait pratiquement vendu la mèche en montrant son intérêt pour le jeu. Ce sera un plaisir de le retrouver dans ce nouveau contexte, où il pourra nous éblouir autant avec ses aptitudes de joueurs que son sens incroyable du glamour.

Comme on le sait, le fait d'être nommé avant le début du jeu peut mettre une cible dans le dos de ces joueurs. Il faudra donc que Fred et Ève jouent de prudence dès leur arrivée dans la maison.

Big Brother commence le dimanche 10 janvier à 18 h 30, sur les ondes de Noovo et sur la plateforme Crave.

Rappelons que Fred a récemment alimenté la machine à rumeurs avec un changement de look. Voyez ici une vidéo de la productrice d'OD, Julie Snyder, réagir à ce beau changement.