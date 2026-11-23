Ce dimanche, alors que la grande finale d'Occupation Double Panama se préparait au Casino de Montréal, l'animateur Fred Robichaud a surpris la productrice de la téléréalité, Julie Snyder, avec un nouveau look.

En effet, pour la grande finale, non seulement l'animateur portait un look très glamour - avec une chemise en satin, un pantalon noir et des gants de cuir - mais il arborait aussi une nouvelle coiffure, avec les cheveux rasés.

C'est quelques heures avant la finale que l'équipe de Julie a voulu lui faire cette surprise, qui a semblé lui plaire! Voyez sa réaction captée sur le vif dans la vidéo dans l'entête ci-dessus.

Ce faisant, l'animateur s'est amusé avec une rumeur concernant sa relation avec son ex-copine et coanimatrice, Alicia Moffet, puisque ceux-ci avaient mentionné dans OD Extra que s'ils couchaient ensemble, Fred allait se faire raser les cheveux.

Il dément toutefois les faits dans la vidéo filmée par Julie Snyder, précisant qu'il souhaitait simplement changer de look, ce qui met encore une fois un terme à toutes les rumeurs à ce sujet.

Dès la semaine prochaine, on retrouvera Fred, Alicia et la cohorte panaméenne pour L'heure de vérité qui s'annonce particulièrement intéressante. C'est à ne pas manquer le dimanche 29 novembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo et sur Crave.