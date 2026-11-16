Dans les plus récents épisodes d'OD Panama, nous avons pu constater que Frédérick était la cible de beaucoup de médisances des autres garçons dans les maisons. Il s'était notamment fait rebaptiser « le licheur ». Détails ici.

Nous avons discuté de la situation avec le principal intéressé.

« En tant que tel, je ne l'ai pas vécu vraiment. Je n'étais pas au courant de rien de tout ça durant l'émission. Je m'en suis rendu compte en regardant les émissions. Donc moi, durant mon aventure, j'avais de très belles relations avec les gars. Je pensais que je m'entendais super bien avec tout le monde. C'est en voyant les émissions que j'ai réalisées que ce n'était peut-être pas réciproque autant que je le pensais. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Je vois ça peut-être un peu plus immature. Si les gars avaient quelque chose contre moi, ils avaient juste à m'en parler. Ça m'aurait fait plaisir de régler tout ça et d'adresser les points. Je n'ai aucun problème avec ça. On le voit clairement dans l'émission que je ne suis pas quelqu'un qui a peur de parler ni de régler les choses quand il y a des conflits. Ça aurait été à eux de m'en parler. Mais je ne leur en veux pas du tout », nous dit l'entrepreneur en immobilier.

Je crois que les gars étaient peut-être un petit peu intimidés par moi. On voyait qu'il y avait un clash entre les niveaux de maturité de moi et certains gars. Je pense que c'est peut-être ça qui a créé de la distance entre nous.

Fred nous dit ne pas avoir été conscient d'un élément déclencheur qui aurait pu mettre le feu aux poudres. « Vraiment pas. J'avais tellement de belles conversations avec les gars. Je m'entendais tellement bien avec eux. Souvent, les gars me voyaient comme une ressource au niveau entrepreneurial. Ils me parlaient de leur carrière. Ils me demandaient des conseils. Billy m'a souvent demandé des conseils pour son couple avec Émilie. Émilie aussi, de son côté, m'a demandé des conseils pour sa relation avec Billy. J'avais des conversations et des connexions assez profondes avec ce monde-là. Je te dirais que c'était impossible que je me doute de ça du tout. »

À voir si cette question sera abordée à L'heure de vérité, le 29 novembre prochain.

Voyez ici où en est la relation de Fred et Sabrina.