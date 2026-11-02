Un garçon reçoit un traitement sévère et l'incompréhension fuse chez les fans d'OD

Dans l'émission du dimanche 1er novembre d'OD Panama, l'entrepreneur en immobilier Frédérick a avoué à sa partenaire dans le jeu, Sabrina, qu'il avait un passé de dépendance. Faire cette révélation a été très difficile pour lui et bien que l'accueil ait été très respectueux de la part de sa « conjointe », elle a été ébranlée par cette confession.

Malgré l'intensité du moment, ce n'est pas cette situation qui a le plus retenu l'attention des téléspectateurs ce dimanche. Le public a plutôt été choqué de la façon dont les autres garçons traitent Frédérick.

Suite au petit moment organisé entre les gars et les filles après l'invasion de domicile, Billy a dit :

Je n'en peux pu du licheur, gros. Ça en vient gênant!

Plus tard, dans la chambre, il ajoute : « Le lichage, je n'en peux plus, gros. Moi, ça m'énerve de voir quelqu'un qui est fake de même. »

Puis, lorsque Fred a pris la parole pour cautionner les propos de Mathieu à la table de délibération concernant les résultats de la semaine Tentations au soleil, ce dernier réagissait comme s'il était exaspéré par les propos de Frédérick. Les téléspectateurs ont aussi remarqué que Billy avait une attitude tout aussi irrespectueuse lorsque Frédérick s'exprimait.

Sur les groupes de discussion d'Occupation Double, les téléspectateurs disent ne pas comprendre les grimaces et les réactions des garçons, celles de Billy et Mathieu en particulier. Il y a définitivement des choses qui ne nous ont pas été montrées? Est-ce que Fred a une attitude désagréable avec les garçons, ou est-il simplement une menace pour le voyage final, étant donné la force de son couple?

Chose certaine, Fred ne gagne pas le concours de popularité cette année. Même si le public aime bien le couple de Fred et Sabrina, ce n'est pas son préféré non plus. Pour le moment, Alexis et Juliette gagnent haut la main le condo, les meubles et les garde-robes.

Pour savoir si les hostilités envers Fred s'intensifieront et si Roméo (Alexis) et Juliette auront leur balcon à Mirabel, il faut suivre OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.