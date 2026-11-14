Sabrina et Frédérick d'OD Panama sont-ils en couple aujourd'hui? Ils répondent

Sabrina et Frédérick ont été les plus récents candidats à avoir été éliminés par leurs pairs à OD Panama. Ceux-ci ont ensuite eu la lourde tâche d'évincer un autre couple, et leur choix est finalement allé vers Juliette et Alexis.

Si ces derniers ont dévoilé leur statut conjugal sur leurs réseaux sociaux (les détails ici), nous ne savions toujours pas si Sab et Fred formaient un couple ou non.

Nous avons eu la chance de discuter avec eux récemment et voici ce qu'ils nous ont révélé :

« Ça va tellement bien, honnêtement », nous dit Sabrina. « Moi, j'ai eu un gros coup de coeur pour Fred. Je pense que c'était réciproque pour lui aussi. Dès notre voyage au Pérou, ça full été spécial. On ne voulait vraiment pas revenir de notre voyage. Ça s'est vraiment développé durant le jeu, encore plus quand on était dans la maison des exclus. »

On va se le dire, passer au-dessus de 40 jours avec la même personne dans un chalet fermé, ça peut rapprocher comme ça peut vraiment éloigner. Pour notre part, ça nous a rapprochés.

Elle ajoute : « Nous, notre relation, comment on voit ça, c'est en trois étapes. On le voyait dans le jeu d'OD, dans le chalet des exclus, et dans notre vie. Puis, honnêtement, ça va tellement bien. »

Comme Sabrina et Frédérick ont éliminé un couple chouchou du public, ils ont reçu beaucoup de haine de la part des téléspectateurs sur les réseaux sociaux.

« La production nous avait prévenus que c'était un couple qui avait été vraiment aimé. Nous, on était conscients de comment ils étaient dans les maisons, mais de le voir à l'écran, on a fait : "OK!". C'est sûr que c'est un couple dont l'amour a été très bien démontré à l'écran. On savait que Québec allait full les aimer et que ça allait générer une réaction », indique Sabrina.

Je m'attendais à avoir des messages négatifs, mais peut-être pas des menaces de mort, peut-être pas des menaces du genre : "ne sors pas de chez toi". Je ne comprends vraiment pas... Ça va vraiment loin.

Fred ajoute : « Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que notre relation entre nous et Alexis et Juliette est vraiment très bonne. Dès le lendemain de l'élimination, on était contents de se retrouver ensemble dans le chalet des exclus. Les téléspectateurs l'ont vécu pas mal plus rough que nous. L'autre chose c'est que cette décision-là nous a été imposée. Si on avait pu quitter sans éliminer personne, comme tout le monde a fait, on aurait choisi ça aussi. On a été obligés de trancher. On a été obligés d'éliminer des gens. On a été obligés de blesser des gens pour quitter cette aventure-là. Ça, ce n'était pas notre décision. »

Nous retrouverons Sabrina et Frédérick lors de L'heure de vérité le 29 novembre prochain, à 18 h 30, sur Noovo.