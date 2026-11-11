Juliette et Alexis d'OD Panama forment-ils un couple aujourd'hui? Ils répondent

Fraîchement de retour dans la vraie vie, Juliette et Alexis ont pris la parole sur leurs réseaux sociaux afin de remercier le public pour l'immense dose d'amour qu'ils ont reçu.

« On prend le temps de vous lire, on va prendre le temps de vous répondre, puis on est vraiment reconnaissants. On a reçu une grosse vague d'amour depuis hier, depuis qu'on a pris nos téléphones. Pour moi, c'est tout nouveau. Je suis une nobody. Je suis vraiment une nobody qui arrive ici avec autant de support de notre communauté. Vous êtes des amours », indique Juliette.

Alexis, qui appelle Juliette « sa blonde », a confirmé qu'il n'était plus un coeur à prendre.

On est vraiment heureux d'être de retour ici, chez moi, les deux ensembles. On est plus qu'amoureux, on est choyés.

Juliette enchaîne : « Puis, on voulait aussi vous dire que Sab et Fred, ce sont nos amis. On les aime. On était avec eux dans le chalet des exclus. Donc, c'est vraiment important pour nous que tout le monde soit gentil, que tout le monde soit respectueux à leur égard, puis à l'égard de tous les autres candidats aussi. C'est vraiment important pour nous. Occupation Double, c'est une super belle expérience, mais c'est à prendre aussi avec un degré, donc, on reste gentils avec Sab et Fred. »

Rappelons que Sabrina et Frédérick, qui ont choisi d'éliminer Juliette et Alexis, reçoivent effectivement une vague de haine sur les réseaux sociaux. À lire ici.

Occupation Double, c'est un jeu, le respect envers ceux et celles qui s'y prêtent pour notre divertissement est la moindre des choses!

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 jusqu'au 22 novembre.