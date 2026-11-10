OD Panama : Jérémy défend un couple qui reçoit des messages d'une grande violence

Dimanche à OD Panama, Sabrina et Frédérick ont été éliminés par leurs pairs. En quittant, ils devaient choisir un autre couple pour les suivre dans la maison des exclus.

Ils ont alors décidé d'évincer Alexis et Juliette. Comme ces derniers étaient les préférés du public, il était évident que les téléspectateurs allaient être choqués par cette décision. D'ailleurs, le public aurait préféré voir ce couple quitter le jeu.

Le policier Jérémy a pris la parole sur ses réseaux sociaux à la suite de la diffusion de l'émission lundi soir.

« Ça fait trois heures à peu près qu'on a vu que Juliette et Alexis ont été éliminés. Là, je vois que le monde commente des affaires sur le post à Sab et Fred du cast. Des affaires complètement négatives. Guys, on se rappelle que c'est un jeu Occupation Double. Ils ont joué. Ils ont fait ce qu'ils pensaient qui était le mieux à faire dans la situation. »

Il n'y a aucune raison au monde qui donne le droit d'aller commenter des menaces de mort ou des affaires du genre : "Fais attention à toi quand tu vas sortir dehors" ou whatever what. Ce n'est pas fort de faire ça pour de vrai.

Il poursuit : « On se rappelle que c'est un jeu. Si vous n'êtes pas contents, allez donner de l'amour à Alexis et Juliette. Mais à quel point [c'est nécessaire de] prendre le temps d'aller commenter négativement sur la publication de Fred et de Sab? Come on! Sur ce, passez une belle soirée. Continuez à regarder le show. Si vous n'êtes pas satisfaits et que ça vous frustre, c'est bien correct. C'est ça le but du jeu. Prenez soin de vous autres. »

Il termine en disant : « Sab, Fred, je vous aime. Alexis, Juliette, je vous aime aussi. »

Sabrina a répondu à la publication ainsi : « Big love ❤️ ».

Voyez sa vidéo ci-dessous.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30. À noter qu'il s'agit de la dernière semaine avant le voyage final.