OD Panama : Le public aurait préféré voir ce couple quitter l'aventure lundi

Dimanche, les couples d'OD Panama étaient invités à voter pour éliminer l'un d'entre eux.

Suite à ce vote secret, huit candidats ont choisi d'éliminer Sabrina et Frédérick, ils ont donc dû abdiquer.

Mais, comme la production d'OD a toujours un tour dans son sac, Sabrina et Fred devaient, ce soir-là, sélectionner un autre couple qui allait les accompagner dans la maison des exclus.

Si les préférés du public - Alexis et Juliette - avaient survécu jusque là, ils ont malheureusement dû renoncer au condo à leur tour, au grand dam des téléspectateurs.

« Ça prend une twist!!!! Alexis-Juliette!! Ça ne se peut pas 😭😭😭😭 »

« Fred mausus, tu as mal lu le jeu! Très mal lu. Fallait t'en prendre à Billy ou Math, pas Alexis.🤦 »

« J'en reviens pas...ostic de show! Éliminer Juliette et Alexis. What the f...😢 »

« OD Panama, vous venez de perdre une coupe de téléspectateurs en éliminant le seul couple qui méritait de gagner. »

« Pire décision 🤦‍♀️ Juliette et Alexis Calvasse pas fort comme décision. »

« Sérieux c'est la première année que les participants d’OD éliminent le couple pref du Québec, je ne comprends vraiment pas leur décision? Je boude OD, ça me sert pu à rien d’écouter l’émission mes prefs sont partis. »

Ce dernier commentaire n'est pas tout à fait vrai. Rappelons-nous du scandale entourant l'élimination de Marie-Andrée et Anthony en 2023. Le public était tellement indigné qu'il avait débuter une pétition afin que justice soit rendue. Nous n'en sommes pas là aujourd'hui, mais les téléspectateurs expriment tout de même leur colère sans détour.

Les téléspectateurs auraient préféré voir Alexandrie et Mathieu quitter l'aventure. L'attitude dite condescendante de ce dernier envers Fred a beaucoup déçu les téléspectateurs et la manière dont Alexandrie s'est comportée envers Sabrina en fin de parcours a aussi choqué le public.

Billy et Emilie font aussi partie des cibles des internautes. Le couple semble diriger le jeu et les téléspectateurs n'apprécient pas leur désinvolture.

Il ne reste plus qu'une semaine avant le départ des candidats vers le voyage final. Qui aura la chance d'y participer?

Suivez OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.