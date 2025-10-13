Accueil
France Beaudoin salue une réussite de l'équipe d'En direct de l'univers samedi dernier

Une preuve concrète du succès de l'émission.

Image de l'article France Beaudoin salue une réussite de l'équipe d' «En direct de l'univers» samedi dernier
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi dernier, France Beaudoin recevait le chanteur Mario Pelchat à En direct de l'univers.

L'équipe lui a réservé une grosse surprise pour la fin de l'émission. En effet, le chanteur français Antoine Elie, fraîchement débarqué de l'avion, était présent sur le plateau afin d'interpréter sa chanson « La rose et l'armure ».

« Cette chanson-là m'a complètement chamboulé. Elle m'a rentré dedans comme un coup de masse », indiquait d'abord Mario, ne sachant pas la surprise qui l'attendait. Il a indiqué qu'il reconnaissait son histoire d'amour avec sa femme dans les sublimes paroles de la chanson.

Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés

Me nourrissant, à chaque seconde, de sa douceur et sa beauté

J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image

D'un monstre bleu profond, d'un guerrier triste et abîmé

Comment, ma rose, peux-tu subir, pareille offense à ta splendeur?

Et comment puis-je réussir à oublier qu'elle fût l'erreur

De t'arracher à ton jardin, à cause d'un vide dans mon cœur

Mais elle m'arrête, puis m'embrasse, ma rose rit et moi je pleure

L'animatrice a souligné sur ses réseaux sociaux que la pièce avait atteint le sommet du palmarès francophone d'iTunes.

D'autres pièces entendues à l'émission, telles que « Comme des enfants en cavale » d'Alexandre Poulin et « Dans le soleil et dans le vent » de Laurence Jalbert, figurent également dans le classement.

Preuve concrète du succès d'En direct de l'univers!

Voyez qui seront les invités de l'émission la semaine prochaine ici.

