France Beaudoin salue une réussite de l'équipe d'En direct de l'univers samedi dernier

Samedi dernier, France Beaudoin recevait le chanteur Mario Pelchat à En direct de l'univers.

L'équipe lui a réservé une grosse surprise pour la fin de l'émission. En effet, le chanteur français Antoine Elie, fraîchement débarqué de l'avion, était présent sur le plateau afin d'interpréter sa chanson « La rose et l'armure ».

« Cette chanson-là m'a complètement chamboulé. Elle m'a rentré dedans comme un coup de masse », indiquait d'abord Mario, ne sachant pas la surprise qui l'attendait. Il a indiqué qu'il reconnaissait son histoire d'amour avec sa femme dans les sublimes paroles de la chanson.

Traversant tous les bruits du monde, avec ma fleur à mes côtés

Me nourrissant, à chaque seconde, de sa douceur et sa beauté

J'ai croisé un ruisseau immonde qui a cru bon de refléter l'image

D'un monstre bleu profond, d'un guerrier triste et abîmé

Comment, ma rose, peux-tu subir, pareille offense à ta splendeur?

Et comment puis-je réussir à oublier qu'elle fût l'erreur

De t'arracher à ton jardin, à cause d'un vide dans mon cœur

Mais elle m'arrête, puis m'embrasse, ma rose rit et moi je pleure

L'animatrice a souligné sur ses réseaux sociaux que la pièce avait atteint le sommet du palmarès francophone d'iTunes.

D'autres pièces entendues à l'émission, telles que « Comme des enfants en cavale » d'Alexandre Poulin et « Dans le soleil et dans le vent » de Laurence Jalbert, figurent également dans le classement.

Preuve concrète du succès d'En direct de l'univers!

Voyez qui seront les invités de l'émission la semaine prochaine ici.