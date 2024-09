France Beaudoin respecte ses promesses et gâte son équipe d'En direct de l'univers

La gentillesse de France Beaudoin n'est pas un secret pour personne. Cette femme est d'une générosité et d'une humanité sans pareille.

Lors de sa victoire aux Gémeaux comme « Meilleure animatrice d'une émission de variétés ou arts de la scène », la chef des troupes d'En direct de l'univers s'est engagée à remettre le trophée à un membre de son équipe, comme elle le fait souvent d'ailleurs.

Chose promise, chose due. Ce samedi, lors des répétitions de l'émission du soir, elle a fait un tirage au sort pour offrir le précieux Gémeaux à une personne de son équipe.

« On dit toujours qu'on y va en gang et qu'on gagne en gang! », a-t-elle lancé en pigeant le nom de Jason McNally, l'un des choristes de l'émission.

Sur ses réseaux sociaux, il écrivait ceci : « Je ne pourrai plus jamais dire :

« je gagne jamais rien… »

Samedi, mon nom à été pigé !!

Ce trophée là, c’est beaucoup plus qu’un Gémeaux. Il est le reflet des amitiés profondes qui soutiennent toutes les épreuves que la vie peut nous mettre sur notre chemin…

Il est le reflet des plus belles valeurs.

De toujours valoriser le beau, le vrai.

La gentillesse, la bonté, le courage.

Il est le reflet doré d’un travail d’équipe acharné.

Parce que c’est en équipe qu’on va plus loin, qu’on est plus fort et qu’on réalise de grandes choses !

Merci @francebeaudoin1 !

Merci d’être la plus généreuse et la bienveillante des capitaines !

Je t’ai promis de t’envoyer une photo !

Il est là! »

Je veillerai sur lui comme tu veilles toujours si bien sur nous ! ❤️ Il se tient là, fièrement dans mon salon ! Aussi fier que moi de faire parti de la plus belle, talentueuse, travaillante, à l’écoute et bienveillante des équipes télé ! Ma famille du samedi soir depuis plus de 12 ans maintenant !

Félicitations à France Beaudoin, Jason McNally et toute l'équipe d'En direct de l'univers pour ce prix tellement mérité!

À noter que l'animatrice a fait un discours féministe inspirant en allant chercher son trophée dimanche dernier. Lisez le tout ici.