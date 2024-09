France Beaudoin livre un discours féministe inspirant aux Gémeaux 2024

Dimanche, aux Gémeaux 2024, France Beaudoin a reçu le trophée de la Meilleure animation : variétés ou arts de la scène pour son travail sur En direct de l'univers.

Son discours de remerciements a été le plus marquant de la soirée alors qu'elle a lancé un message d'espoir pour les femmes de 50 ans et plus dans le domaine des médias et de l'image.

« Je voyais notre belle Janette qui nous a ouvert le chemin. Je voyais France Castel à 80 ans sur notre plateau d'En direct de l'univers hier soir aussi.

Ça me rappelait que, quand j'ai eu 40 ans, j'ai perdu un job parce que j'avais donné mon âge ouvertement sur les ondes, alors qu'on m'avait interdit de le faire. Quand j'ai eu 45 ans, on m'a dit "Hey, t'es chanceuse, profites-en!" Quand j'ai eu 50 ans, on m'a dit "Hey, pourquoi tu n'irais pas en production? Parce que ça se peut que ça achève". Alors, à 55 ans, je vous dis simplement : merci beaucoup! », a-t-elle déclaré en levant son trophée vers le ciel.

Si Janette Bertrand et France Castel ont pavé le chemin pour beaucoup de femmes, France Beaudoin l'aura certainement fait aussi pour une autre génération. Nous ne pouvions qu'être émues et motivées par la détermination de cette humaine inspirante qui a fait son chemin dans notre paysage culturel sans jamais causer un préjudice à qui que ce soit.

Merci France d'être ce modèle sain de réussite et de longévité!

Découvrez tous les gagnants et notre compte-rendu de cette édition réussie des Gémeaux 2024 ici.