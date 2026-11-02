France Beaudoin est hilarante dans une vidéo filmée dans les coulisses d'En direct de l'univers

Une vidéo filmée dans les coulisses d'En direct de l'univers samedi dernier a été partagée sur Instagram, nous faisant découvrir le grand sens de l'humour de France Beaudoin. Puisque l'émission était tournée le jour de la fête de l'Halloween, on en a profité pour tendre à l'animatrice un costume orangé de dinosaure, qu'elle a enfilé en riant, mais non sans difficulté. « C'est l'fun! Vous en avez choisi un simple! »

C'est sûr que si c'est un 7-8 ans, c'est... c'est pas tout à fait ma grandeur!

On la voit ensuite déambuler dans l'édifice, sans que personne ne sache qui se cache sous l'immense costume gonflable.

Son amie France Castel, présente cette soirée-là pour contribuer à l'univers musical du comédien et chanteur Gildor Roy, fait partie de ceux et celles qui se questionnent sur l'identité de l'invité surprise. « Mais voyons donc, c'est trop drôle ! »

L'animatrice s'amuse même à prendre la pause sur le fauteuil blanc où elle s'assoit chaque samedi pour réaliser ses entrevues, sous les yeux ébahis et les rires abondants de ses coéquipières et coéquipiers.

Sous la vidéo, qu'on vous invite à visionner au bas de l'article, on a eu la grande sensibilité de nous indiquer qu'aucun T-Rex n'avait été maltraité pour l'occasion.

On peut dire que France Beaudoin a fait fureur auprès de ses fans. Voici d'ailleurs quelques commentaires qu'on peut y lire :

« Wow! Tu es incroyable France et remplie d'humour! Xx 😂😂 »

« J'aime TOUTE ça ❤️ »

« J'adore France wow!💯🦖 »

« Belle journée au bureau! 🦖 »

« 🔥Malaaaaade! »

« C'est tellement bon omg omg omg »

« C'est trop drôle! Bravo France, y'a rien à ton épreuve!! J'adore ça! »

On ne peut qu'être en accord avec tout ce beau monde et comprendre pourquoi France Beaudoin est si appréciée du public et de ses collègues aussi!

Voyez ici qui sera le prochain invité d'En direct de l'univers.