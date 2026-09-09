France Beaudoin crée la surprise pour deux fans d'En direct de l'univers

France Beaudoin, qui ne recule jamais devant un nouveau défi, est allée à la rencontre de deux adeptes de l'émission En direct de l'univers, qui ont eu la surprise de leur vie!

Alors que Denis et Éric croyaient simplement partager leur rituel amical autour d'En direct de l'univers, pour des capsules web, ils ont été stupéfaits de voir l'animatrice débarquer en studio pour les surprendre, un moment qui a bien sûr été capté en vidéo.

Voyez les images attendrissantes ci-dessous.

Avec cette idée, ICI Télé souhaite remercier le public qui fait vivre leurs émissions et qui a des histoires si touchantes à raconter.

Pour leur part, Denis et Éric racontent qu'ils visionnent toujours les épisodes ensemble, un moment qui s'étire dans le temps puisqu'il inspire toujours l'un d'eux à se rendre dans son studio au garage pour reproduire les musiques qu'il entend dans l'émission.

Rigolos à souhait, les deux hommes réussissent sans peine à nous communiquer leur amour pour cette émission culte, que nous avons particulièrement hâte de retrouver. « Je vais vous dire, on passe deux semaines, à la fenêtre, avant le Jour de l'an. D'un coup qu'elle va venir nous chercher », indique l'un d'eux en riant, tandis que l'autre renchérit : « on laisse les portes débarrées ».

France Beaudoin réussit continuellement à avoir un impact positif sur ce monde, une qualité qui lui est propre et pour laquelle nous souhaitons la remercier encore et encore.

En direct de l'univers sera de retour le samedi 19 septembre à 19 h sur ICI Télé.

Cette 18e saison débutera avec une surprise. Voici ce qu'on peut vous dire à ce sujet.