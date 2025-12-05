Fin des tournages pour Anglesh Major sur STAT cette saison : il envoie un message aux fans

Jeudi, Anglesh Major a terminé les tournages de la quatrième saison de STAT, sous le lentille avisée de Julie Perreault.

L'acteur, qui se sentait nostalgique, a publié un touchant message sur ses réseaux sociaux.

« 4 ans à habiter vos écrans, 4 ans aux côtés d'une équipe devenue une famille.

Merci de m'avoir accueilli dans votre quotidien, dans vos soirées, dans votre confort.

4 ans d'histoires, d'émotions et de lumière. »

Voyez sa publication au bas de l'article.

Rappelons que nous apprenions dans la finale de mi-saison que Marco serait de retour dans la série en tant que chef de l'urgence de l'hôpital Universitaire, qui sera bientôt fusionnée à Saint-Vincent. Manu (Suzanne Clément) craint de devenir la subalterne du jeune médecin, qui a quitté Saint-Vincent parce qu'il ne se sentait pas considéré par sa patronne. Des conflits sont à prévoir entre les deux médecins.

