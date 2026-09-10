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Félix Dolci se lance dans une autre téléréalité très populaire

Après Big Brother Célébrités...

Image de l'article Félix Dolci se lance dans une autre téléréalité très populaire
Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

L'athlète Félix Dolci, qui a brillé dans la plus récente saison de Big Brother Célébrités, annonce sur ses réseaux qu'il participera très bientôt à une autre téléréalité très populaire.

En effet, le gymnaste fait partie des nouveaux candidats de The Traitors Canada, la version anglophone canadienne des Traitres.

Il succède donc à Coco Belliveau, qui a pavé la voie la saison dernière, se rendant tout près de remporter le magot final.

Pour le présenter, la production écrit (traduction libre de l'anglais) : « Dans ce jeu, c'est payant d'être flexible! »

En outre, le nouveau candidat cite Coco Belliveau comme son inspiration dans le jeu. On peut donc s'attendre à des stratégies formidables et des coups bas à volonté, sous le couvert d'une attitude des plus sympathiques! Ça promet!

Nous avons particulièrement hâte de découvrir sa performance et de voir où il se rendra dans le jeu animé par Karine Vanasse.

La nouvelle saison de The Traitors Canada commence le lundi 21 septembre sur CTV. Les épisodes seront aussi offerts sur CRAVE.

Rappelons que Félix Dolci abordait récemment, en entrevue avec Showbizz.net, le statut de sa relation avec Marie-Ève Beauregard.

Mentionné dans cet article

Photo de Félix Dolci
Félix Dolci

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