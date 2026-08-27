Félix Dolci aborde le statut de sa relation avec Marie-Ève Beauregard

Ce mercredi, dans le cadre du lancement de la programmation de Télé-Québec à la Gare Dalhousie de Montréal, nous avons eu le plaisir de croiser l'athlète Félix Dolci, que nous avons pu découvrir dans la plus récente saison de Big Brother Célébrités. Nous en avons profité pour lui poser la question que plusieurs se posent, concernant sa relation avec la comédienne Marie-Ève Beauregard.

On se souviendra que les deux candidats de la téléréalité avaient développé une affection particulière l'un pour l'autre pendant le tournage, des moments qu'ils ont vécus en complicité avec le public, devant la caméra. À leur sortie de l'aventure, les deux joueurs avaient confirmé se fréquenter, mais qu'en est-il maintenant?

À ce sujet, Félix Dolci nous dit : « On est encore en contact. Moi et Marie, on a une super belle relation. »

À savoir s'ils forment un couple, Félix indique : « Il n'a pas été question de cela en sortant de Big Bro nécessairement. Je pense que moi et elle, on vient d'un milieu assez différent aussi. C'est de savoir naviguer autour de ça, mais on s'entend bien. »

Les deux artistes ne formeraient donc pas un couple, si l'on se fie à cette réponse, mais ont conservé un lien d'amitié qui caractérise souvent ceux et celles qui ont vécu dans la maison de Big Brother Célébrités ensemble.

S'il se consacre activement à sa carrière en gymnastique, pour des résultats formidables, dont plusieurs médailles aux plus récents Jeux du Commonwealth, Félix Dolci ne dit pas non à un avenir en télévision. Il nous confie d'ailleurs qui aimerait bien revivre l'expérience d'une téléréalité : « Je te dirais que dans un futur pas trop, trop proche, ça ne me dérangerait pas d'en refaire, je pense. J'ai eu une belle expérience.J'ai vraiment aimé ça! »

Félix Dolci espère pouvoir réaliser son rêve de s'illustrer aux Jeux olympiques, un but pour lequel il s'entraîne assidument. Nous lui souhaitons de réaliser ses rêves les plus fous!