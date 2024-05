Extrait vidéo : Toujours plus de bestioles dans Sortez-moi d'ici

La deuxième saison de Sortez-moi d'ici se poursuit avec une autre série de bestioles pour les campeurs.

Dans l'extrait présenté ci-dessous, vous pouvez voir Audrey Roger et Alex Perron affronter l'hôtel des 13 étoiles, une épreuve qui leur permettra encore de recevoir des privilèges.

On constate rapidement qu'Audrey ne semble avoir aucun plaisir, alors qu'elle doit toucher à des rats et des grenouilles. Alex, lui, semble plus téméraire.

Dans le même épisode, un campeur se verra donner la mission de saboter le camp.

Plus encore, les trois campeurs en danger livreront une bataille serrée pour éviter l'élimination.

Qui devra quitter selon vous?

Sortez-moi d'ici est présentée les dimanches à 18 h 30 sur les ondes de TVA.

Voici quand se terminera cette 2e saison.

Rappelons que cette semaine, nous avons appris que deux campeurs avaient décroché de nouveaux mandats, Nathalie Simard et Dave Morissette.