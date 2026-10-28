Extrait : Une dose d'humour dans la prochaine cause d'Indéfendable?

Si les causes d'Indéfendable sont souvent très violentes et psychologiquement éprouvantes, la prochaine intrigue semble être plus légère que les autres.

En effet, on retrouvera deux commères qui, armées d'un appareil photo et tapies dans leur voiture, observent une bande de jeunes qui, selon toutes vraisemblances, commettent des gestes illicites. Ce sont aux comédiennes Michelle Labonté [voir sa photo ici] et Hélène Major [voir sa photo ici] à qui on a attribué ces rôles comiques.

Voyez l'extrait au bas de l'article.

L'une des deux femmes, Thérèse, aura un souci avec la justice et sera représentée par Léo.

Les téléspectateurs y vont d'ailleurs de quelques prédictions, laissant entendre que ce sera pour « atteinte à la vie privée » ou « voyeurisme » que la dame sera accusée. À suivre!

À noter qu'un nouveau personnage, incarné par un jeune comédien que vous connaissez bien, fera aussi son arrivée dans la quotidienne. Ce dernier fait fortune avec ses vidéos sur les réseaux sociaux. Un influenceur qui n'est peut-être pas aussi professionnel qu'il le laisse entendre...

Précisons que, mardi, le jugement dans la cause de Stéphane a été entendu et il a été acquitté. La greffe de moelle osseuse reçue de son frère Luc expliquerait la présence de deux profils génétiques.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h.