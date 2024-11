Excellente nouvelle pour Pier-Luc Funk

Berçant depuis sa plus tendre enfance dans le milieu culturel québécois, Pier-Luc Funk a surtout tracé sa voie en tant que comédien, dans une panoplie de films et séries.

Cependant, depuis janvier dernier, Pier-Luc met également à profit ses compétences d'animateur, lui qui est à la barre du populaire variété On ramassera demain. Diffusée sur les ondes de Télé-Québec, l'émission offre un programme complet et varié, à l'image des partys de Pier-Luc, avec entre autres des sketchs humoristiques, des entrevues avec des personnalités connues et des segments musicaux. On vous invite d'ailleurs à découvrir notre avis sur cette proposition unique dans cet article.

Cependant, alors que la seconde saison s'est terminée ce jeudi, nombreux étaient les téléspectateurs qui craignaient de ne plus pouvoir profiter de ce bonbon télévisuel hebdomadaire, souhaitant un retour plus tôt que tard. Leur souhait a été exaucé, car Pier-Luc Funk a confirmé ce vendredi dans une courte vidéo sur les réseaux sociaux que son émission On ramassera demain sera bel et bien de retour le printemps prochain!

