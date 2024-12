Excellente nouvelle pour Louis Morissette

C'est ce jeudi soir, sous un torrent de rires et de plaisir, que la 3e saison du Maître du jeu s'est terminée, après une foule d'épreuves toutes plus rigolotes les unes que les autres, orchestrées par l'animateur Louis Morissette et son fidèle assistant Antoine Vézina.

Lors du dernier défi de la saison, les joueurs devaient notamment construire une catapulte et propulser un soulier dans une baignoire, en n'utilisant que leurs pieds. Une situation qui, bien entendu, a causé plusieurs fous rires au passage! Au terme de l'épisode, c'est d'ailleurs l'humoriste Virginie Fortin qui est repartie avec les honneurs, avec un grand total de 216 points, elle qui a fait preuve d'audace et de détermination tout au long de la saison. Celle-ci succède ainsi à Eve Côté et Mona de Grenoble, les précédentes gagnantes du jeu.

Preuve de la joyeuse folie du concept, Virginie est repartie triomphante avec un trophée doré prenant la forme du visage de Louis Morissette. On adore!

Cette compétition amicale, qui réunit cinq personnalités connues en les conviant à divers jeux et épreuves divertissantes, est toujours aussi populaire chez les téléspectateurs, qui en raffolent. Ces derniers seront donc certainement ravis d'apprendre que Le maître du jeu reviendra pour une 4e saison l'automne prochain, sur les ondes de Noovo! C'est la chaîne qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux, ce jeudi, s'attirant plusieurs commentaires élogieux du public. Quelles personnalités aimeriez-vous voir lors de la prochaine édition?

La semaine prochaine, un épisode spécial sera diffusé, avec cinq artistes adorés du public. On nous promet plusieurs surprises et des épreuves toutes aussi délirantes que les précédentes! Les détails ici.

Tous les épisodes des 3 saisons du Maître du jeu sont disponibles sur CRAVE.