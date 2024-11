Louis Morissette s'associe à un populaire humoriste pour un nouveau projet gourmand

« Ça fait 3 ans. 3 ans qu’on a eu une idée simple: hey! Du café Latté en canette! À boire froid ou tablette, FACILE! Pis ça fait 3 ans qu’on se rend compte de la complexité du projet! Mais après des essais, des erreurs, des meetings, d’autres erreurs, des meetings où Louis gère des films en même temps, des tests de goûts, de textures, d’autres erreurs… ON Y EST, TREMA est là! »

Après le petit écran, les magazines et les livres, Louis se lance cette fois-ci dans le marché du prêt-à-boire. Mais il n'est pas seul! En effet, il a décidé d'unir ses forces à l'humoriste Phil Roy , avec qui il partage une belle amitié et un intérêt commun pour le café. C'est dans cette optique qu'est né le latté Trema, qui vise à offrir aux consommateurs une option de qualité pour profiter d'un café latté en cannette sur le pouce, sans en sacrifier le goût.

Ce mardi, l'animateur, humoriste et homme d'affaires Louis Morissette avait une belle nouvelle à annoncer à ses abonnés sur les réseaux sociaux, soit le lancement d'une toute nouvelle entreprise.

Ce n'est donc pas d'hier que le projet germe dans l'esprit des deux hommes, Phil spécifiant qu'il aura fallu trois ans entre la genèse de l'idée et la commercialisation. C'est que la vente de café au lait en cannette sur les tablettes nécessite un rigoureux processus de fabrication, pour que la boisson puisse conserver sa fraîcheur le plus longtemps possible.

C'est donc une petite révolution qui se dessine dans le monde du prêt-à-boire! Notons que le café latté Trema est disponible en exclusivité dans les épiceries Métro.

Ces dernières années, nombreux sont les artistes qui se sont lancés dans la vente de boissons ou dans des options de plats prêts-à-manger. Plus tôt cet automne, Anne-Marie Withenshaw a dévoilé une gamme de produits de pâtisserie à paraître sur les tablettes (les détails ici), tandis que plus récemment, deux ex-participants de Big Brother Célébrités se sont eux aussi lancés en affaires, dans le domaine du breuvage. Découvrez de qui il s'agit dans cet article.

Voilà un marché foisonnant qui ne semble pas sur le point de se tarir!