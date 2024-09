Une animatrice que vous aimez sort une gamme de pâtisseries inspirée de ses origines

Que l'on suive de près ou de loin les projets de l'animatrice Anne-Marie Withenshaw, nul ne se surprend de l'entendre parler de pâtisseries, comme il s'agit de l'une de ses grandes passions.

Celle qui anime C'est juste de la TV depuis 2016 partage depuis longtemps, dans des segments à la télévision ou sur les médias sociaux, des recettes familiales. En effet, la maman et femme de carrière bilingue est la fille d'un Britannique.

Mercredi, dévoilant son nouveau projet, elle explique que nourrir ses proches est l'une des choses qui la rendent la plus heureuse... Et cela tombe bien, car il ne s'agit pas d'un livre de recettes qu'elle lance, mais bien d'une collection de pâtisseries prêtes à manger : Withenshaw par Anne-Marie.

Inspirée de cesdites recettes familiales britanniques, cette gamme comprend « Les scones comme ceux de ma grand-mère Sylvia, des gâteaux pour vos petites et grandes fêtes, et le PLUS FOU sticky toffee pouding », expliquait-elle. Ces produits seront en vente exclusivement dans les épiceries IGA et sur voila.ca. Elle précise que ce sont de petits plaisirs aussi agréables au brunch, que dans la boîte à lunch, que pour accompagner l'heure du thé.

« Bienvenue dans notre histoire! 🌟», écrivait aussi la passionnée de cuisine, à propos de ce projet sur lequel elle travaille depuis plus d'un an.

« J’ai voulu créer des solutions faciles, délicieuses et abordables pour vos célébrations de tous les jours. 🎂 Nos produits sont tellement beaux et bons, et juste assez décadents: confettis, un peu de glaçage, un soupçon de chocolat. Surtout, ils sont faits avec des ingrédients simples, qu’on utilise à la maison (et beaucoup de beurre!). J’ai choisi de vous les offrir entièrement cuits et congelés pour garder la fraîcheur au maximum et le temps de préparation au minimum. Ils sont prêts quand vous en avez envie! ✨ »

Retrouvez les premières images de ces alléchantes créations dans la publication ci-bas.