Deux comédiens de STAT dans un spécial de Noël du Maître du jeu

Noovo annonce aujourd'hui une édition spéciale du Maître du jeu pour Noël. Ainsi, les téléspectateurs auront droit à un épisode festif, en compagnie de Louis Morissette et de son acolyte extraordinaire Antoine Vézina.

Pour l'occasion, le réseau a su recruter des artistes qui promettent une soirée télévisuelle franchement incontournable.

Au sein de la distribution, on retrouve deux formidables comédiens de la quotidienne STAT, Geneviève Schmidt et Stéphane Rousseau. Fantastique, n'est-ce pas?

Ceux-ci seront accompagnés par Philippe Laprise, Marie Soleil Dion et Fabiola Nyrva Aladin.

Quand on parle d'une distribution enviable, la voilà!

Voyez la première photo du tournage ci-dessous.

Lors de cette édition spéciale, ces cinq personnalités se soumettront à des défis tous plus incongrus et hilarants les uns que les autres, comme détruire une bûche de Noël de manière insolite, démêler les bottes des invités dans le bain, identifier les différences entre deux décors de Noël et trouver le lutin coquin caché dans les cadeaux. Plusieurs autres surprises attendent le public, mais aussi les joueurs, dont un défi destiné à Stéphane Rousseau, disponible en exclusivité dès 20 h le 12 décembre sur noovo.ca.

LE MAÎTRE DU JEU édition des fêtes – un cadeau de Noël avant le temps – le 12 décembre à 20 h sur Noovo.

Notons que le public était au rendez-vous pour la troisième saison du Maître du jeu : l'émission s’est classée #1 de sa case horaire – toutes chaînes confondues – auprès des 25-54 ans. Produit par KOTV, en collaboration avec Bell Média, Le Maître du jeu est réalisé par Daniel Vigneault et par Marc-Olivier Valiquette.

La saison actuelle ainsi que les précédentes sont disponibles en rattrapage sur CRAVE.

Maintenant, on espère vivement une quatrième saison!