Excellente nouvelle pour les fans d'En direct de l'univers

Depuis 15 ans sont orchestrés de splendides moments musicaux en compagnie d'artistes appréciés des Québécois, qui voient leur répertoire musical être célébré de glorieuse façon. Ce soir, France Beaudoin recevait d'ailleurs l'humoriste Eve Côté sur le fauteuil pivotant, pour clore la saison. Il faut dire qu'après 15 ans, il s'agit ni plus ni moins d'un petit miracle qui, de façon hebdomadaire, nous divertit autant qu'il nous émeut. Depuis 2009, c'est un régal duquel nous ne sommes jamais rassasiés.

Fière des moult épisodes ayant composé cette saison, France a ainsi tenu à prendre quelques secondes en fin d'épisode pour remercier l'équipe devant et derrière la caméra, tout comme les choristes. À la vue de l'évidente popularité et renommée dont jouit encore à ce jour En direct de l'univers, il aurait été très surprenant que le diffuseur jette aux oubliettes ce trésor télévisuel, qui dépasse le million de téléspectateurs plus souvent qu'autrement. L'animatrice a donc lancé, dans un filet de bonheur et sous un tonnerre de joie provenant du public en studio :

« On est renouvelés! Alors on vous reverra en septembre prochain pour une 16e saison d'En direct de l'univers! Merci beaucoup d'être là! Vous avez fait de cette saison une saison record, même après quinze ans. »

Une chanson de circonstance a ainsi conclu la soirée, avec « C'est le temps des vacances ». En somme, félicitations à toute l'équipe pour cette belle nouvelle, qui nous assure d'une salve de nouveaux moments musicaux d'exception pour la saison 2023-2024 d'ICI Télé!

Tel un bal, chaque artisan de ce banquet fait danser son expertise sur les notes enchantées des invités, qui sont à tout coup émerveillés. De savoir que cette émission chouchou reviendra magnifier nos soirées du samedi nous comble de bonheur.

Rappelons que pour la 16e saison, un épisode spécial est déjà prévu au programme... Les détails ici.