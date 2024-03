Depuis moult années, France Beaudoin transforme le plateau de son émission musicale, le printemps venu, en une véritable et grandiose célébration de la francophonie canadienne. Au moyen de chansons rythmées, de pas de danse assumés et de confidences surprenantes, la soirée fut teintée de succès pour rendre hommage à cette langue unique.

Ainsi, pour sa 7e édition, l'émission spéciale a réuni un chapelet d'artistes connus un peu partout au pays et qui roulent leur bosse dans la jolie langue de Molière. L'une des nombreuses performances de la soirée a d'ailleurs retenu notre attention plus que les autres, laquelle nous est venue d'un chanteur venu de l'autre côté de l'océan pour surprendre un trésor national cher au coeur des gens d'ici, l'inoubliable Janette Bertrand.

En effet, nul autre que Christophe Maé s'est infiltré sur la scène, avec son énergie vive, pour offrir à la femme de (presque) 99 ans un coup de coeur musical que partageait également le public en studio, la chanson « Il est où est le bonheur ». Révélé au public québécois il y a six ans sur le plateau d'En direct de l'univers, c'était donc soir de retrouvailles pour Christophe et le plateau de l'émission.

Au fil de la prestation, Janette semblait comblée et ravie, elle qui sautillait joyeusement sur son sofa. Celle-ci a même eu droit à un solo d'harmonica de la part du chanteur de 48 ans! De la voir ainsi heureuse nous a émus, tout comme l'évidente complicité réciproque qu'elle et France entretiennent. D'ailleurs, l'an prochain, pour ses 100 ans, Janette aura le bonheur de voir son univers musical célébré, alors que France Beaudoin et son équipe lui prépareront une soirée dédiée. Ce sera à ne pas manquer!

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont emparés avec empressement de leur clavier pour pianoter et manifester leur émerveillement quant à cette prestation endiablée :

« C’était le meilleur moment de la soirée quel beau moment avec Christophe Maé! »

« Vous continuez à nous émouvoir à chaque semaine! Ce soir avec Jeannette et Christophe Mahé c’était très beau et émouvant! Grand moment! »

« Un numéro enthousiasmant et tellement bouleversant de constater combien cette magnifique Janette vibre sur la musique avec toute sa sensibilité. »

Il faut dire que, tout au long de cette soirée spéciale, le bonheur des convives transcendait dans notre salon. France Beaudoin et son équipe ont su redonner à la langue française ses lettres de noblesse, son caractère qui la rend unique et si distincte. Ce soir, une langue trop souvent méprisée fut célébrée et mise au goût du jour. Ce soir, un choeur d'amateurs de cette langue de coeur aura offert aux téléspectateurs de toute la francophonie d'ici une preuve que le français n'est pas mort, mais bien vivant! Chapeau!

L'émission En direct de l'univers est diffusée les samedis à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.